Полковник Алехин предупредил о возможных диверсиях с отравлением воды и продуктов в зоне СВО

09 апреля 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

ВСУ могут отравлять воду, не переживая о здоровье мирных жителей, сказал Геннадий Алехин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне боевых действий на Украине Вооруженные силы Украины могут отравлять воду, поэтому бойцам стоит употреблять только свою, не используя местные источники. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Вы что думаете, что ВСУ, а в первую очередь нацбаты, будут заботиться о мирных жителях? Им не составит труда отравить воду в колодце или водоеме. Особенно в зоне боевых действий по той же линии Бахмут, Соледар, Северск там сплошная. Можно пострадать не только от запрещенных боеприпасов, но и от продуктов, воды. Сейчас такая ситуация, когда необходимо проявлять бдительность. Лишний раз из этих колодцев лучше не пользоваться водой», — сказал Геннадий Алехин. Также собеседник агентства предупредил об опасности покупки продуктов и алкоголя в зоне спецоперации. «Я могу ссылаться на собственный опыт участия в локальных конфликтах. Во время Чеченских войн на рынках Грозного, к примеру, продавали паленую водку. Некоторые наши военнослужащие ее покупали. Насколько мне известно, до смертельных исходов не доходило, но отравления были. Касательно продуктов, я бы тоже исходя из собственного опыта, не особо бы доверял бабушкам, которые продают на рынках, вдоль трасс, где передвигается техника. Лучше воздержаться. Не исключены случаи намеренных отравлений», — подчеркнул военный обозреватель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зоне боевых действий на Украине Вооруженные силы Украины могут отравлять воду, поэтому бойцам стоит употреблять только свою, не используя местные источники. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Вы что думаете, что ВСУ, а в первую очередь нацбаты, будут заботиться о мирных жителях? Им не составит труда отравить воду в колодце или водоеме. Особенно в зоне боевых действий по той же линии Бахмут, Соледар, Северск там сплошная. Можно пострадать не только от запрещенных боеприпасов, но и от продуктов, воды. Сейчас такая ситуация, когда необходимо проявлять бдительность. Лишний раз из этих колодцев лучше не пользоваться водой», — сказал Геннадий Алехин. Также собеседник агентства предупредил об опасности покупки продуктов и алкоголя в зоне спецоперации. «Я могу ссылаться на собственный опыт участия в локальных конфликтах. Во время Чеченских войн на рынках Грозного, к примеру, продавали паленую водку. Некоторые наши военнослужащие ее покупали. Насколько мне известно, до смертельных исходов не доходило, но отравления были. Касательно продуктов, я бы тоже исходя из собственного опыта, не особо бы доверял бабушкам, которые продают на рынках, вдоль трасс, где передвигается техника. Лучше воздержаться. Не исключены случаи намеренных отравлений», — подчеркнул военный обозреватель.