07 апреля 2023

В свердловском городе открылась выставка, посвященная русским сказкам

В Полевском проходит детская интерактивная выставка «Живая русская сказка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя елка в Кремле. Москва, представление, глаза, дети
Выставка в Полевском продлится до 20 мая Фото:

В Полевском (Свердловская область) открылась детская интерактивная выставка, посвященная сказочным образам и героям «Живая русская сказка». На открытии присутствовал глава Полевского городского округа Константин Поспелов, сообщили в социальной сети «Вконтакте».

«Торжественное открытие выставки „Живая русская сказка“ в Музейном комплексе „Северская домна“ АО „СТЗ“ состоялось 7 апреля. В основе выставки лежат сказочные образы героев из детских книг. Сюжеты, представленные на выставке графических работ, основаны на авторских и народных сказках, былинах, песенках и потешках. Один из гостей на открытии был глава Полевского ГО Константин Поспелов», — рассказали в группе «Полевской.ру» соцсети «Вконтакте».

Выставку можно будет посетить до 20 мая. Мероприятие реализовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее URA.RU сообщало об открытии выставки произведений участников молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера» в Екатеринбурге. Выставка проходит в екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) до 27 мая.

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В Полевском (Свердловская область) открылась детская интерактивная выставка, посвященная сказочным образам и героям «Живая русская сказка». На открытии присутствовал глава Полевского городского округа Константин Поспелов, сообщили в социальной сети «Вконтакте». «Торжественное открытие выставки „Живая русская сказка“ в Музейном комплексе „Северская домна“ АО „СТЗ“ состоялось 7 апреля. В основе выставки лежат сказочные образы героев из детских книг. Сюжеты, представленные на выставке графических работ, основаны на авторских и народных сказках, былинах, песенках и потешках. Один из гостей на открытии был глава Полевского ГО Константин Поспелов», — рассказали в группе «Полевской.ру» соцсети «Вконтакте». Выставку можно будет посетить до 20 мая. Мероприятие реализовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ранее URA.RU сообщало об открытии выставки произведений участников молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера» в Екатеринбурге. Выставка проходит в екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) до 27 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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