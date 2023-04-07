В свердловском городе открылась выставка, посвященная русским сказкам

В Полевском (Свердловская область) открылась детская интерактивная выставка, посвященная сказочным образам и героям «Живая русская сказка». На открытии присутствовал глава Полевского городского округа Константин Поспелов, сообщили в социальной сети «Вконтакте».
«Торжественное открытие выставки „Живая русская сказка“ в Музейном комплексе „Северская домна“ АО „СТЗ“ состоялось 7 апреля. В основе выставки лежат сказочные образы героев из детских книг. Сюжеты, представленные на выставке графических работ, основаны на авторских и народных сказках, былинах, песенках и потешках. Один из гостей на открытии был глава Полевского ГО Константин Поспелов», — рассказали в группе «Полевской.ру» соцсети «Вконтакте».
Выставку можно будет посетить до 20 мая. Мероприятие реализовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее URA.RU сообщало об открытии выставки произведений участников молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера» в Екатеринбурге. Выставка проходит в екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) до 27 мая.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.