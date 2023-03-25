Юные камнерезы со всей России представили свои работы в Екатеринбурге. Фото

25 марта 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Награждение лауреатов выставки пройдет 27 мая 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) началась ежегодная выставка произведений участников молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера». Выставка пройдет с 25 марта 2023 года по 27 мая, рассказал заведующий отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Сергей Винокуров. «Конкурс направлен на поддержку юных и молодых мастеров. В 2023 году в детско-юношеской категории принимают участие ученики и студенты более двадцати творческих коллективов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Полевского, Каменска-Уральского, Челябинска, Миасса, Перми, Тольятти и Красного-на-Волге, Новосибирская, Барнаула и Санкт-Петербурга. В категории „Молодой мастер“, которая дает возможность принять в конкурсе участие мастерам, перешагнувшим этап обучения, будут представлены произведения мастеров Екатеринбурга, Магнитогорска и Иркутска», — сказал Сергей Винокуров. Основной идеей конкурса является популяризация камнерезного и ювелирного искусства среди детской аудитории. Традицией конкурса является присуждение «Приза зрительских симпатий». Его обладатель определяется на основе зрительского голосования. Награждение лауреатов конкурса, дипломантов и их руководителей состоится 27 мая 2023 года. Конкурс ювелирного и камнерезного мастерства проходит при содействии компаний «Форэс» и Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых. Многие годы организации поддерживают выставочные проекты ЕМИИ. «Мы тесно связаны с музеем, поддержка камнерезного искусства и хорошего начинания — это наше хобби. В дальнейшем собираемся развивать данное направление, сейчас новых проектов никаких не планируется», — отметил директор Фонда Александр Шмотьев. Ранее екатеринбургский музей изобразительных искусств представил горожанам обновленный Большой выставочный зал, который находится в уральском «Эрмитаже». Этот зал восемь лет использовался как временное хранилище произведений искусства, сейчас пространство воссоздано в абсолютно новом виде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) началась ежегодная выставка произведений участников молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера». Выставка пройдет с 25 марта 2023 года по 27 мая, рассказал заведующий отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Сергей Винокуров. «Конкурс направлен на поддержку юных и молодых мастеров. В 2023 году в детско-юношеской категории принимают участие ученики и студенты более двадцати творческих коллективов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Полевского, Каменска-Уральского, Челябинска, Миасса, Перми, Тольятти и Красного-на-Волге, Новосибирская, Барнаула и Санкт-Петербурга. В категории „Молодой мастер“, которая дает возможность принять в конкурсе участие мастерам, перешагнувшим этап обучения, будут представлены произведения мастеров Екатеринбурга, Магнитогорска и Иркутска», — сказал Сергей Винокуров. Основной идеей конкурса является популяризация камнерезного и ювелирного искусства среди детской аудитории. Традицией конкурса является присуждение «Приза зрительских симпатий». Его обладатель определяется на основе зрительского голосования. Награждение лауреатов конкурса, дипломантов и их руководителей состоится 27 мая 2023 года. Конкурс ювелирного и камнерезного мастерства проходит при содействии компаний «Форэс» и Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых. Многие годы организации поддерживают выставочные проекты ЕМИИ. «Мы тесно связаны с музеем, поддержка камнерезного искусства и хорошего начинания — это наше хобби. В дальнейшем собираемся развивать данное направление, сейчас новых проектов никаких не планируется», — отметил директор Фонда Александр Шмотьев. Ранее екатеринбургский музей изобразительных искусств представил горожанам обновленный Большой выставочный зал, который находится в уральском «Эрмитаже». Этот зал восемь лет использовался как временное хранилище произведений искусства, сейчас пространство воссоздано в абсолютно новом виде.