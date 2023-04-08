Участники специальной военной операции (СВО) на Украине требуют запретить лидеру группы «Ночные снайперы» выступать в Перми и Челябинске. Призыв опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи», который на данный ведут ветераны СВО. Концерт Арбениной должен пройти 12 апреля в Перми.
«Такие артисты не должны давать концерты на территории нашей необъятной Родины. Мы, военнослужащие, добровольцы и мобилизованные просим об отмене концертов Дианы Арбениной в таких городах, как Челябинск, Пермь и так далее», — говорят бойцы в обращении.
В открытых источниках указано, что в последние дни отменились несколько выступлений Арбениной в разных городах страны. Под угрозой оказался весь гастрольный тур артистки. В качестве официальных причин переноса концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти названы «технические проблемы». Ранее за отмену концертов Арбениной выступили ветераны СВО из Перми.
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