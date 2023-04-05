В Перми ветераны СВО выступили за отмену концерта Дианы Арбениной

Диана Арбенина должна выступить в Перми 12 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми бывшие участники спецоперации на Украине выступили за отмену концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Призыв отменить мероприятие опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи», который, по данным URA.RU, ведут ветераны СВО.

«Мы за отмену концерта [Дианы] Арбениной в Перми! Если у вас осталась совесть, то скажите свое твердое НЕТ!», — обратились авторы telegram-канала к подписчикам. Они также предложили пермякам «заблокировать вход» в спорткомплекс Сухарева, где запланировано проведение концерта. О мотивах своего требования авторы «Прикамских витязей» не сообщают.

Концерт Дианы Арбениной намечен на 12 апреля. На сайте kassy.ru указано, что организатором мероприятия выступает ООО «Живой звук», зарегистрированное в городе Челябинск. По данным СБИС, единственным учредителем и директором концертного агентства является Александр Паули. URA.RU направило организатору концерта запрос через соцсети, к моменту опубликования новости ответ на него не последовал.

Ранее в СМИ появилась информация, что гастрольный тур Арбениной может оказаться под угрозой срыва. Так, в ряде городов организаторы решили отменить концерты исполнительницы рок-хитов и вернуть зрителям деньги за купленные билеты.

В 2022 году в Перми отменили концерт российского комика, бывшего участника шоу Comedy Club Руслана Белого. Артист предположил, что причиной послужили его шутки про российские власти. Также в краевой столице был сорван концерт группы Anacondaz, которая не поддержала проведение СВО на Украине.