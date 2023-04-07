07 апреля 2023

Свердловчане с фронта СВО пообщались с семьями по телемосту

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, зенитная установка зу23, ЗУ-23
Бойцы ЦВО с фронта СВО созвонились с семьями из Свердловской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) с фронта специальной военной операции на Украине пообщались с семьями из Свердловской области по телемосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими ЦВО и их семьями из Свердловской области», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Бойцы поделились эмоциями о событиях, случившихся с ними за полгода, а семьям было достаточно увидеть родные лица, добавили в ведомстве.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) с фронта специальной военной операции на Украине пообщались с семьями из Свердловской области по телемосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими ЦВО и их семьями из Свердловской области», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Бойцы поделились эмоциями о событиях, случившихся с ними за полгода, а семьям было достаточно увидеть родные лица, добавили в ведомстве. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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