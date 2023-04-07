Свердловчане с фронта СВО пообщались с семьями по телемосту

Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) с фронта специальной военной операции на Украине пообщались с семьями из Свердловской области по телемосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими ЦВО и их семьями из Свердловской области», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Бойцы поделились эмоциями о событиях, случившихся с ними за полгода, а семьям было достаточно увидеть родные лица, добавили в ведомстве.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.