Украинцы потребовали от Зеленского срочно объявить демобилизацию

08 апреля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обязан дать ответ на петицию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы потребовали своего президента Владимира Зеленского срочно объявить демобилизацию. Петиция опубликована 29 марта на официальном портале интернет-представительства президента Украины. «Петиция с просьбой объявить демобилизацию тем, кто был мобилизован полтора года назад, набрала необходимое количество голосов — и по закону Зеленский теперь обязан дать на нее ответ. Нужное количество голосов было набрано быстро, всего за пару недель. Впрочем, ожидать положительного результата от Зеленского не следует — это понятно любому, у кого IQ выше 90. Но украинцы по-прежнему верят в демократию, и пишут, пишут, пишут петиции…», — передает интернет-издание Украина.ру. Ранее Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал. Причиной стала спецоперация России. В декабре прошлого года он отказал в петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы. Об этом говорится в ответе на петицию, размещенном на официальном сайте украинского лидера.

Украинцы потребовали своего президента Владимира Зеленского срочно объявить демобилизацию. Петиция опубликована 29 марта на официальном портале интернет-представительства президента Украины. «Петиция с просьбой объявить демобилизацию тем, кто был мобилизован полтора года назад, набрала необходимое количество голосов — и по закону Зеленский теперь обязан дать на нее ответ. Нужное количество голосов было набрано быстро, всего за пару недель. Впрочем, ожидать положительного результата от Зеленского не следует — это понятно любому, у кого IQ выше 90. Но украинцы по-прежнему верят в демократию, и пишут, пишут, пишут петиции…», — передает интернет-издание Украина.ру. Ранее Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал. Причиной стала спецоперация России. В декабре прошлого года он отказал в петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы. Об этом говорится в ответе на петицию, размещенном на официальном сайте украинского лидера.