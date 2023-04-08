08 апреля 2023

Украинцы потребовали от Зеленского срочно объявить демобилизацию

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Украина, архив, украинцы, флаг украины
Владимир Зеленский обязан дать ответ на петицию Фото:
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Украинцы потребовали своего президента Владимира Зеленского срочно объявить демобилизацию. Петиция опубликована 29 марта на официальном портале интернет-представительства президента Украины.

«Петиция с просьбой объявить демобилизацию тем, кто был мобилизован полтора года назад, набрала необходимое количество голосов — и по закону Зеленский теперь обязан дать на нее ответ. Нужное количество голосов было набрано быстро, всего за пару недель. Впрочем, ожидать положительного результата от Зеленского не следует — это понятно любому, у кого IQ выше 90. Но украинцы по-прежнему верят в демократию, и пишут, пишут, пишут петиции…», — передает интернет-издание Украина.ру.

Ранее Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал. Причиной стала спецоперация России. В декабре прошлого года он отказал в петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы. Об этом говорится в ответе на петицию, размещенном на официальном сайте украинского лидера.

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Украинцы потребовали своего президента Владимира Зеленского срочно объявить демобилизацию. Петиция опубликована 29 марта на официальном портале интернет-представительства президента Украины. «Петиция с просьбой объявить демобилизацию тем, кто был мобилизован полтора года назад, набрала необходимое количество голосов — и по закону Зеленский теперь обязан дать на нее ответ. Нужное количество голосов было набрано быстро, всего за пару недель. Впрочем, ожидать положительного результата от Зеленского не следует — это понятно любому, у кого IQ выше 90. Но украинцы по-прежнему верят в демократию, и пишут, пишут, пишут петиции…», — передает интернет-издание Украина.ру. Ранее Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал. Причиной стала спецоперация России. В декабре прошлого года он отказал в петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы. Об этом говорится в ответе на петицию, размещенном на официальном сайте украинского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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