08 апреля 2023

Кулеба: украинские дети вернулись домой после длительной эвакуации

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, мама с детьми, родитель
На территорию Украины вернулся 31 ребенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территорию Украины из России вернулся 31 ребенок. Об этом сообщил основатель гуманитарной организации «Спасем Украину» Николай Кулеба. Дети ранее были эвакуированы из зоны боевых действий.

«Сейчас пятая спасательная миссия близится к завершению. Это было особенное мероприятие из-за количества детей, которых нам удалось вернуть, а также из-за его сложности», — передает слова Кулебы Reuters.

Ранее детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова заявила, что Киев не направлял в адрес РФ официальных запросов с требованием вернуть украинских детей. Россия эвакуировала их из зоны конфликта, чтобы помочь, после чего властей обвинили в похищении. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва работает над воссоединением их с родителями, а массового насильственного усыновления украинских детей нет.

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На территорию Украины из России вернулся 31 ребенок. Об этом сообщил основатель гуманитарной организации «Спасем Украину» Николай Кулеба. Дети ранее были эвакуированы из зоны боевых действий. «Сейчас пятая спасательная миссия близится к завершению. Это было особенное мероприятие из-за количества детей, которых нам удалось вернуть, а также из-за его сложности», — передает слова Кулебы Reuters. Ранее детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова заявила, что Киев не направлял в адрес РФ официальных запросов с требованием вернуть украинских детей. Россия эвакуировала их из зоны конфликта, чтобы помочь, после чего властей обвинили в похищении. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва работает над воссоединением их с родителями, а массового насильственного усыновления украинских детей нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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