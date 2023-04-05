Небензя опроверг «насильственное» усыновление украинских детей в России

05 апреля 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Василий Небензя заявил о необходимости пресечь слухи, распускаемые западными СМИ Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Никакого «насильственного» усыновления украинских детей в России не существует. Они были эвакуированы из зоны боевых действий, при этом Киеву была безразлична судьба детей на протяжении девяти лет конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности при организации. «Правда состоит в том, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных преступным киевским режимом, в том, что все эти 9 лет войны на Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности, в том что никакого массового насильственного усыновления не существует», — сказал Василий Небензя. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Дипломат отметил необходимость «развеять» слухи, тиражируемые украинскими и западными СМИ. Кроме того, Небензя отметил, что российская сторона не препятствует общению украинских детей с родными и близкими. Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы «незаконном вывозе» украинских детей с Украины. Также стало известно, что Евросоюз ввел персональные санкции против зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина. Его обвинили в «незаконном усыновлении», напоминает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Никакого «насильственного» усыновления украинских детей в России не существует. Они были эвакуированы из зоны боевых действий, при этом Киеву была безразлична судьба детей на протяжении девяти лет конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности при организации. «Правда состоит в том, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных преступным киевским режимом, в том, что все эти 9 лет войны на Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности, в том что никакого массового насильственного усыновления не существует», — сказал Василий Небензя. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Дипломат отметил необходимость «развеять» слухи, тиражируемые украинскими и западными СМИ. Кроме того, Небензя отметил, что российская сторона не препятствует общению украинских детей с родными и близкими. Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы «незаконном вывозе» украинских детей с Украины. Также стало известно, что Евросоюз ввел персональные санкции против зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина. Его обвинили в «незаконном усыновлении», напоминает телеканал 360.