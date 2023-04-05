Львова-Белова: официальных запросов от Украины по возвращению детей не поступало

05 апреля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Киев не запрашивал у Москвы документов по детям, вывезенным из зоны боевых действий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не направлял в адрес России официальных запросов с требованием вернуть украинских детей. Об этом сообщила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова. «Говорят о разных списках, все требуют воссоединения родителей и детей. […] Мы не видим ни одного документа украинской стороны, кроме заявления в социальных сетях и в СМИ от руководства страны», — сообщила Львова-Белова в эфире телеканала «Россия-24». По ее данным, на территории России находится 16 украинских детей. Их родители пребывают в Европе. Для воссоединения детей и родителей Россия переслала их данные в Международный красный крест. Россия эвакуировала детей из зоны боевых действий, после чего ее обвинили в их похищении. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакого массового насильственного усыновления украинских детей не существует, а Москва работает над воссоединением их с родителями. Непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Причиной назван якобы «незаконный вывоз детей» с украинской территории.

Киев не направлял в адрес России официальных запросов с требованием вернуть украинских детей. Об этом сообщила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова. «Говорят о разных списках, все требуют воссоединения родителей и детей. […] Мы не видим ни одного документа украинской стороны, кроме заявления в социальных сетях и в СМИ от руководства страны», — сообщила Львова-Белова в эфире телеканала «Россия-24». По ее данным, на территории России находится 16 украинских детей. Их родители пребывают в Европе. Для воссоединения детей и родителей Россия переслала их данные в Международный красный крест. Россия эвакуировала детей из зоны боевых действий, после чего ее обвинили в их похищении. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакого массового насильственного усыновления украинских детей не существует, а Москва работает над воссоединением их с родителями. Непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Причиной назван якобы «незаконный вывоз детей» с украинской территории.