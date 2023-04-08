08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Тюмени задержали рейс до Астаны на полдня. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция аэропорта "Рощино". Тюмень, utair, аэропорт рощино, ютейр, самолет, стройка, ютэйр
Рейс авиакомпании Utair задержат на 15 часов Фото:

В Тюмени на более чем 15 часов задержали авиарейс компании Utair до Астаны. Информация об этом указана на электронном табло местного аэропорта «Рощино».

Рейс Тюмень — Астана, номер рейса UT 703. Вылет по расписанию — 08.04.2023 в 23:45, расчетное время — 09.04.2023 в 15:00», — указано на официальном сайте аэропорта.

Обратный рейс оказался также перенесен. Вылет из Астаны рейсом UT 704 09.04.2023 в 04:15 задержат на 15 часов. Новая дата вылета теперь назначена на 19:15 того же дня. URA.RU направило запрос в адрес авиаперевозчика с просьбой прокомментировать задержки рейсов.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания QAZAQ AIR запустила прямые рейсы из Астаны в Тюмень. Самолеты в оба направления планировали отправлять два раза в неделю.

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В Тюмени на более чем 15 часов задержали авиарейс компании Utair до Астаны. Информация об этом указана на электронном табло местного аэропорта «Рощино». Рейс Тюмень — Астана, номер рейса UT 703. Вылет по расписанию — 08.04.2023 в 23:45, расчетное время — 09.04.2023 в 15:00», — указано на официальном сайте аэропорта. Обратный рейс оказался также перенесен. Вылет из Астаны рейсом UT 704 09.04.2023 в 04:15 задержат на 15 часов. Новая дата вылета теперь назначена на 19:15 того же дня. URA.RU направило запрос в адрес авиаперевозчика с просьбой прокомментировать задержки рейсов. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания QAZAQ AIR запустила прямые рейсы из Астаны в Тюмень. Самолеты в оба направления планировали отправлять два раза в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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