В Тюмени задержали рейс до Астаны на полдня. Скрин

09 апреля 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Рейс авиакомпании Utair задержат на 15 часов Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени на более чем 15 часов задержали авиарейс компании Utair до Астаны. Информация об этом указана на электронном табло местного аэропорта «Рощино». Рейс Тюмень — Астана, номер рейса UT 703. Вылет по расписанию — 08.04.2023 в 23:45, расчетное время — 09.04.2023 в 15:00», — указано на официальном сайте аэропорта. Обратный рейс оказался также перенесен. Вылет из Астаны рейсом UT 704 09.04.2023 в 04:15 задержат на 15 часов. Новая дата вылета теперь назначена на 19:15 того же дня. URA.RU направило запрос в адрес авиаперевозчика с просьбой прокомментировать задержки рейсов. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания QAZAQ AIR запустила прямые рейсы из Астаны в Тюмень. Самолеты в оба направления планировали отправлять два раза в неделю.

В Тюмени на более чем 15 часов задержали авиарейс компании Utair до Астаны. Информация об этом указана на электронном табло местного аэропорта «Рощино». Рейс Тюмень — Астана, номер рейса UT 703. Вылет по расписанию — 08.04.2023 в 23:45, расчетное время — 09.04.2023 в 15:00», — указано на официальном сайте аэропорта. Обратный рейс оказался также перенесен. Вылет из Астаны рейсом UT 704 09.04.2023 в 04:15 задержат на 15 часов. Новая дата вылета теперь назначена на 19:15 того же дня. URA.RU направило запрос в адрес авиаперевозчика с просьбой прокомментировать задержки рейсов. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания QAZAQ AIR запустила прямые рейсы из Астаны в Тюмень. Самолеты в оба направления планировали отправлять два раза в неделю.