В ХМАО подорожала недвижимость

За месяц в ХМАО выросли цены на вторичное жилье и квартиры в новостройках

Стоимость квадрата «вторички» выросла на 4,2 тысячи рублей, новостройки — на 8,8 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО за месяц выросла стоимость квадратного метра в новостройках и у объектов на вторичном рынке. Данные опубликованы на сайте «Домклик».

«За последние 30 дней средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в ХМАО увеличилась на 4,2 тысячи рублей и составила 104,5 тысячи рублей. Средняя цена квадрата в новостройке выросла на 8,8 тысячи рублей и составила 110,6 тысячи рублей», — сообщается на сайте.

Всего в округе размещено 38712 объявлений о продаже недвижимости. По данным сервиса, стоимость квадратного метра выше всего в Сургуте. Здесь средняя стоимость квадрата на вторичном рынке — 121 тысяча рублей, в новостройке — 117,9 тысячи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за год на 7% снизилась стоимость квадратного метра квартир в новостройках. Цены варьируются от 3,9 до 18 миллионов рублей за объект.