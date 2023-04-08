В ХМАО подорожала недвижимость

В ХМАО за месяц выросла стоимость квадратного метра в новостройках и у объектов на вторичном рынке. Данные опубликованы на сайте «Домклик».
«За последние 30 дней средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в ХМАО увеличилась на 4,2 тысячи рублей и составила 104,5 тысячи рублей. Средняя цена квадрата в новостройке выросла на 8,8 тысячи рублей и составила 110,6 тысячи рублей», — сообщается на сайте.
Всего в округе размещено 38712 объявлений о продаже недвижимости. По данным сервиса, стоимость квадратного метра выше всего в Сургуте. Здесь средняя стоимость квадрата на вторичном рынке — 121 тысяча рублей, в новостройке — 117,9 тысячи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за год на 7% снизилась стоимость квадратного метра квартир в новостройках. Цены варьируются от 3,9 до 18 миллионов рублей за объект.
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