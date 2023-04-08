Матвиенко раскрыла, почему Россия дала себя обмануть с Минскими соглашениями

Матвиенко: Москва подозревала, что Германия и Франция неискренны в вопросе Минских соглашений

09 апреля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Москва надеялась на искренность европейских политиков в вопросе Минских соглашений Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия надеялась, что европейские политики серьезно отнесутся к Минским соглашениям, но подозревала их в неискренности. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенка ответила на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему Москва верила в реализацию Минских соглашений. «Почему мы верили? — Это, наверно, душа нашего народа. Как мы делаем, мы считаем, что и другие также делают. Мы верили: главы государств, серьезные переговоры. Надеялись, что это серьезные политики и понимают последствия. Но подозревали, что это неискренне», — ответила Матвиенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24». В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донбассом. Но после начала спецоперации экс-канлер ФРГ Ангела Меркель, а затем и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявили, что Минские соглашения были нужны, чтобы киевский режим накопил свои военные возможности.

Россия надеялась, что европейские политики серьезно отнесутся к Минским соглашениям, но подозревала их в неискренности. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенка ответила на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему Москва верила в реализацию Минских соглашений. «Почему мы верили? — Это, наверно, душа нашего народа. Как мы делаем, мы считаем, что и другие также делают. Мы верили: главы государств, серьезные переговоры. Надеялись, что это серьезные политики и понимают последствия. Но подозревали, что это неискренне», — ответила Матвиенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24». В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донбассом. Но после начала спецоперации экс-канлер ФРГ Ангела Меркель, а затем и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявили, что Минские соглашения были нужны, чтобы киевский режим накопил свои военные возможности.