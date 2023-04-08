08 апреля 2023

Матвиенко раскрыла, почему Россия дала себя обмануть с Минскими соглашениями

Матвиенко: Москва подозревала, что Германия и Франция неискренны в вопросе Минских соглашений
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России, меркель ангела, путин владимир, макрон эммануэль, эрдоган реджеп тайип
Москва надеялась на искренность европейских политиков в вопросе Минских соглашений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия надеялась, что европейские политики серьезно отнесутся к Минским соглашениям, но подозревала их в неискренности. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенка ответила на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему Москва верила в реализацию Минских соглашений.

«Почему мы верили? — Это, наверно, душа нашего народа. Как мы делаем, мы считаем, что и другие также делают. Мы верили: главы государств, серьезные переговоры. Надеялись, что это серьезные политики и понимают последствия. Но подозревали, что это неискренне», — ответила Матвиенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донбассом. Но после начала спецоперации экс-канлер ФРГ Ангела Меркель, а затем и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявили, что Минские соглашения были нужны, чтобы киевский режим накопил свои военные возможности.

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Россия надеялась, что европейские политики серьезно отнесутся к Минским соглашениям, но подозревала их в неискренности. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенка ответила на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему Москва верила в реализацию Минских соглашений. «Почему мы верили? — Это, наверно, душа нашего народа. Как мы делаем, мы считаем, что и другие также делают. Мы верили: главы государств, серьезные переговоры. Надеялись, что это серьезные политики и понимают последствия. Но подозревали, что это неискренне», — ответила Матвиенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24». В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донбассом. Но после начала спецоперации экс-канлер ФРГ Ангела Меркель, а затем и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявили, что Минские соглашения были нужны, чтобы киевский режим накопил свои военные возможности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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