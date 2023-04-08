08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Перми водитель скутера пострадал при ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
На данный момент устанавливаются причины происшествия Фото:

В Мотовилихинском районе Перми в ДТП пострадал водитель скутера. Он ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«9 апреля около 14:20 произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Niva и скутера. При повороте налево на перекрестке Гагарина-Макаренко водитель автомобиля допустил столкновение со вторым транспортным средством. По предварительным данным, водитель скутера двигался во встречном движении на запрещающий сигнал светофора», — сообщается в ведомстве.

В результате ДТП пострадал и был госпитализирован водитель скутера. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае водитель иномарки сбил двух пешеходов. Один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью.

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В Мотовилихинском районе Перми в ДТП пострадал водитель скутера. Он ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «9 апреля около 14:20 произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Niva и скутера. При повороте налево на перекрестке Гагарина-Макаренко водитель автомобиля допустил столкновение со вторым транспортным средством. По предварительным данным, водитель скутера двигался во встречном движении на запрещающий сигнал светофора», — сообщается в ведомстве. В результате ДТП пострадал и был госпитализирован водитель скутера. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае водитель иномарки сбил двух пешеходов. Один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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