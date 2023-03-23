23 марта 2023

Водитель иномарки в Пермском крае сбил двух пешеходов

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Один из пострадавших на автодороге пешеходов доставлен ЦРБ Куеды Фото:

В Пермском крае водитель иномарки сбил двух пешеходов. Смертельное ДТП произошло на автодороге «Куеда-Большая Уса», сообщается на официальной странице отдела ГИБДД в поселке Куеда.

«24 марта около 7:30 часов на 29 км. автодороги „Куеда- Большая Уса“ произошло ДТП. По предварительной информации водитель, управляя автомобилем PEUGEOT, допустил наезд на пешеходов, находящихся на правой обочине. В результате ДТП один пешеход получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщает полиция.

Второй пешеход с травмами госпитализирован в Куединскую ЦРБ. Сейчас Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства автоаварии.

В 2022 году в Перми на пешеходном переходе водитель авто сбил двух пешеходов. Полиция выяснила, что мужчина был пьян, а автомобиль за рулем которого он находился, угнан. Суд признал виновника аварии невменяемым и направил на принудительное лечение.

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В Пермском крае водитель иномарки сбил двух пешеходов. Смертельное ДТП произошло на автодороге «Куеда-Большая Уса», сообщается на официальной странице отдела ГИБДД в поселке Куеда. «24 марта около 7:30 часов на 29 км. автодороги „Куеда- Большая Уса“ произошло ДТП. По предварительной информации водитель, управляя автомобилем PEUGEOT, допустил наезд на пешеходов, находящихся на правой обочине. В результате ДТП один пешеход получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщает полиция. Второй пешеход с травмами госпитализирован в Куединскую ЦРБ. Сейчас Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства автоаварии. В 2022 году в Перми на пешеходном переходе водитель авто сбил двух пешеходов. Полиция выяснила, что мужчина был пьян, а автомобиль за рулем которого он находился, угнан. Суд признал виновника аварии невменяемым и направил на принудительное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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