Водитель иномарки в Пермском крае сбил двух пешеходов

24 марта 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Один из пострадавших на автодороге пешеходов доставлен ЦРБ Куеды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае водитель иномарки сбил двух пешеходов. Смертельное ДТП произошло на автодороге «Куеда-Большая Уса», сообщается на официальной странице отдела ГИБДД в поселке Куеда. «24 марта около 7:30 часов на 29 км. автодороги „Куеда- Большая Уса“ произошло ДТП. По предварительной информации водитель, управляя автомобилем PEUGEOT, допустил наезд на пешеходов, находящихся на правой обочине. В результате ДТП один пешеход получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщает полиция. Второй пешеход с травмами госпитализирован в Куединскую ЦРБ. Сейчас Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства автоаварии. В 2022 году в Перми на пешеходном переходе водитель авто сбил двух пешеходов. Полиция выяснила, что мужчина был пьян, а автомобиль за рулем которого он находился, угнан. Суд признал виновника аварии невменяемым и направил на принудительное лечение.

В Пермском крае водитель иномарки сбил двух пешеходов. Смертельное ДТП произошло на автодороге «Куеда-Большая Уса», сообщается на официальной странице отдела ГИБДД в поселке Куеда. «24 марта около 7:30 часов на 29 км. автодороги „Куеда- Большая Уса“ произошло ДТП. По предварительной информации водитель, управляя автомобилем PEUGEOT, допустил наезд на пешеходов, находящихся на правой обочине. В результате ДТП один пешеход получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщает полиция. Второй пешеход с травмами госпитализирован в Куединскую ЦРБ. Сейчас Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства автоаварии. В 2022 году в Перми на пешеходном переходе водитель авто сбил двух пешеходов. Полиция выяснила, что мужчина был пьян, а автомобиль за рулем которого он находился, угнан. Суд признал виновника аварии невменяемым и направил на принудительное лечение.