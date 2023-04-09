Как правильно питаться в Страстную неделю перед Пасхой

Последняя неделя Великого поста в 2023 году выпадает на период с 10 по 15 апреля. Этот период именуется Страстная неделя, которая была названа так в память о страданиях Спасителя. Во время Великого поста верующие чтят память сорока дней, которые Иисус Христос провел в пустыне.
На Страстной неделе, являющейся самым тяжелым испытанием, верующие вспоминают о последних днях земной жизни, смерти и погребении Иисуса Христа. URA.RU собрало информацию о том, как правильно питаться в последнюю неделю Великого поста.
Что разрешается употреблять в пищу в последнюю неделю Великого поста?
- Постное меню стоит продумывать с учетом состояния своего здоровья. Не нужно налагать на себя обязанность следовать правилам, которые вы не сможете выполнить физически.
- Составить меню можно таким образом, чтобы оно включало привычные блюда. При этом они должны быть без ингредиентов, имеющих животное происхождение.
- При менее строгом рационе питания в Страстную неделю можно включать в меню продукты в сыром виде. То есть те, которые не подвергались тепловой обработке: овощи и фрукты, сухофрукты, орехи.
- В понедельник, вторник и среду Страстной недели необходимо ограничиться сырыми овощами и фруктами. Сухоядение в эти дни предписано церковным уставом. Первые дни недели следует по возможности принимать пищу только раз в сутки.
- В Великий четверг разрешены горячие блюда с добавлением растительного масла. Разрешается выпить немного вина в память о последней трапезе Иисуса с учениками, когда он предсказал предательство одного из них. Однако этот напиток нужно разбавлять водой. На три части воды берется одна часть красного вина.
- Особо строгим рацион становится в последние дни Страстной недели. О возможности соблюдать строгий пост следует поговорить с духовником. В Страстную пятницу многие верующие не принимают пищу и даже отказываются от воды до выноса плащаницы во время церковной службы.
- Великая Суббота до появления первой звезды также считается временем строгого поста. Затем рекомендовано сухоядение. Великая суббота считается последним днем поста, и в следующее за ним Воскресение Христово уже не предполагается никаких ограничений в пище.
Питание после окончания поста
Верующим рекомендовано правильно выходить из периода соблюдения поста, так как в это время организм человека сталкивается с нехваткой животного белка. Резкое начало употребления жирных, жареных и мясных блюд может привести к образованию панкреатита. Для избежания таких проблем рекомендуется постепенный возврат к привычному питанию, который может растянуться на семь дней. Сразу после окончания поста в первую очередь необходимо вводить в пищу кисломолочные продукты и яйца, а затем мясо без жира.
Кто может не соблюдать Великий пост
Перед соблюдением Великого поста необходимо пройти консультацию с врачом. Соблюдение поста является добровольным. Отказаться от придерживания строгим правилам рекомендуется следующим категориям людей:
- При наличии болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);
- Дети и пожилые люди;
- При диабете, онкологии и хронических заболеваниях также не рекомендуется соблюдать пост;
- Беременные и кормящие женщины.
Ранее URA.RU рассказывало о православном Великом посте в 2023 году. Начавшись 27 февраля, пост продлится до 15 апреля.
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