Мэр из ЯНАО пригласил горожан поучаствовать в молодежном форуме

В Салехарде с 22 по 23 апреля пройдет молодежный форум «ПроФормат — 2023». Мэр окружной столицы Алексей Титовский пригласил ямальцев посетить площадки и сообщил, какие идеи предлагают осуществить в рамках мероприятия на своей странице в социальной сети.
«Скоро наш город вновь станет центром проведения молодежного форума „ПроФормат“. Сейчас у всех есть возможность присоединиться к главному молодежному событию города на Полярном круге, регистрация уже идет», — сообщил Алексей Титовский в соцсети «ВКонтакте».
На площадках форума молодежи расскажут про развитие туризма, волонтерского движения, патриотизма. Также спикеры поделятся с ямальцами новейшими практиками в сфере менеджмента и современных творческих направлений.
В качестве одной из идей мэру предложили провести слет любителей автомобильной и мотоциклетной техники на автодроме по улице Василия Подшибякина. Проект может состояться в ноябре.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошел Арктический культурный форум. На нем губернатор округа Дмитрий Артюхов анонсировал проведение международного арктического музыкального детского конкурса, что по мнению политолога Дмитрия Орлова положительно скажется на имидже главы ЯНАО.
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