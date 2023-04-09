09 апреля 2023

Chronicles: «американизация» Польши приблизила ее к войне с Россией

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Польше предрекли статус «деревенского дурачка» из-за помощи ВСУ, считает Михаил Крупа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Американизация» Польши привела страну к ухудшению отношений с Россией. По словам польского обозрвателя Михаила Крупа, в США рады, что поляки жертвуют всем в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«„Американизация“ польской внешней политики на этот раз опасно приблизила нас к ухудшению отношений с Россией. Правительство Соединенных Штатов является союзником, который слишком рад, что поляки жертвуют всем ради ослабления своего российского врага», — передает слова Михаила Крупа Chronicles.

Среди стран Евросоюза и НАТО Польша активнее всего помогает ВСУ, считает польский обозреватель. Однако такая политика может сыграть только во вред. «Варшава доведет все до крайности и в конечном итоге будет выглядеть как деревенский дурачок», — предполагает Михаил Крупа.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и НАТО с самого начала СВО активно помогают Украине, отправляя им технику и вооружения, а также оказывая вводя санкции против России.

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«Американизация» Польши привела страну к ухудшению отношений с Россией. По словам польского обозрвателя Михаила Крупа, в США рады, что поляки жертвуют всем в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). «„Американизация“ польской внешней политики на этот раз опасно приблизила нас к ухудшению отношений с Россией. Правительство Соединенных Штатов является союзником, который слишком рад, что поляки жертвуют всем ради ослабления своего российского врага», — передает слова Михаила Крупа Chronicles. Среди стран Евросоюза и НАТО Польша активнее всего помогает ВСУ, считает польский обозреватель. Однако такая политика может сыграть только во вред. «Варшава доведет все до крайности и в конечном итоге будет выглядеть как деревенский дурачок», — предполагает Михаил Крупа. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и НАТО с самого начала СВО активно помогают Украине, отправляя им технику и вооружения, а также оказывая вводя санкции против России.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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