ХМАО ждет снег, дождь и порывистый ветер

Во вторник в ХМАО местами похолодает до -20 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в понедельник 10 апреля синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Информация размещена на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«10 апреля в ХМАО ожидаются осадки в виде снега и дождя, облачно с прояснениями и ветер 9-14 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха: ночью от -1 до -6 градусов, местами -8,-13 градусов, днем от +3 до -2, местами до -3,-8 градусов», — передают синоптики на сайте управления.

11 апреля температура воздуха ночью упадет до -9,-14 градусов, местами до -20. Сохранится ветер и осадки в виде снега. 12 апреля снова потеплеет, температура ночью составит от 0 до -5, днем +1,+6, местами до -6. Ветер немного успокоится, порывы будут достигать 14 м/с в отдельных районах. Возможны небольшие осадки в виде дождя.

Ранее синоптики Ханты-Мансийского гидрометцентра предупредили жителей округа об усилении ветра до 18 метров в секунду, а также понижение ночных температур до -20 С. Как обещалось, такая погода, сопровождаемая гололедом и снегом, продлится до 10 апреля.