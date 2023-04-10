Как получить налоговый вычет на ребенка в 2023 году

Налоговый вычет на ребенка можно получить через работодателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вычет на ребенка является установленной законом суммой, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход физлица. Таким образом работающие родители могут платить меньший налог со своего заработка, если у них есть дети. URA.RU приводит главную информацию о налоговых вычетах на детей в 2023 году.

Какие налоговые вычеты предусмотрены на детей

Детский налоговый вычет предоставляется:

В размере 1400 рублей на первого и второго ребенка;

На сумму 3000 рублей на третьего ребенка и на каждого последующего;

Также вычет в размере 13400 рублей предусмотрен на ребенка-инвалида до 18 лет. Кроме того, уменьшить налог можно при наличии в семье учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет. Если он имеет инвалидность первой или второй группы, сумма вычета будет равна 12000 рублей для родителей и усыновителей, а для опекунов и попечителей — 6000 рублей.

Вычет также может получить родитель, участвующий в обеспечении неусыновленного ребенка. Так, отчим имеет право получить налоговую скидку на детей своей жены. Право на вычет имеет и родитель, платящий алименты.

Как рассчитать сумму налогового вычета

Если в семье один ребенок, каждый родитель имеет стандартный вычет в размере 1400 рублей ежемесячно, а зарплата обоих равна 25 000 рублей. Налог за месяц будет высчитываться следующим образом: (25000 — 1400) × 13% = 3068 рублей. Таким образом, оба родителя сэкономят 4368 рублей на НДФЛ.

Как получить детский налоговый вычет

Для получения налогового вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по завершении года по форме 3-НДФЛ. Далее нужно подготовить копии документов, которые подтверждают право на получение детского вычета.

После все документы физлицо должно предоставить в налоговую службу. Образцы заявлений можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.

Также есть возможность получить вычет через работодателя. Для этого достаточно написать заявление при рождении ребенка, заключении трудового договора или позже.

Документы для налогового вычета

Для получения детского вычета нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка или справку из учебного заведения, если ребенок не достиг 24 лет и является студентом очной формы. Родителям детей-инвалидов необходимо предъявить справку об инвалидности. При этом физлица, у которых несколько детей должны подать свидетельства о рождении каждого ребенка.

Налоговый вычет за прошлые годы

Чтобы получить детский вычет за прошлые годы, необходимо заполнить налоговую декларацию за каждый год. Однако НДФЛ вернут только за три года до подачи акта.