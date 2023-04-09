09 апреля 2023
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Заведение федеральной сети продает жителям ЯНАО чебуреки с сырым мясом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Бельмесы" Екатеринбург, чебуреки, еда
Жительницам Ноябрьска попалось сырое мясо в чебуреке Фото:

Жительницам ЯНАО в одном из заведений федеральной сети «ЧебурекМи» в Ноябрьске принесли заказ с сырым мясом. Об этом местные жительницы рассказали корреспондентам telegram-канала «Округ белых ночей».

«Мы с подругой заказали 2 чебурека: один с курицей и моцареллой, другой просто с моцареллой. В первом чебуреке оказалось сырое мясо», — уточнила собеседница. Девушка отметила, что сообщила об этом сотруднице заведения. Однако перед ней никто не извинился. Также не предложили вернуть деньги и не попытались исправить ситуацию.

Агентство направило запрос представителям компании. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее жителям Ноябрьска попались роллы со скрепкой для степлера. Ямальцы купили роллы в суши-баре сети японской еды «Аригато».

Сырое мясо в чебуреке
Сырое мясо в чебуреке

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Жительницам ЯНАО в одном из заведений федеральной сети «ЧебурекМи» в Ноябрьске принесли заказ с сырым мясом. Об этом местные жительницы рассказали корреспондентам telegram-канала «Округ белых ночей». «Мы с подругой заказали 2 чебурека: один с курицей и моцареллой, другой просто с моцареллой. В первом чебуреке оказалось сырое мясо», — уточнила собеседница. Девушка отметила, что сообщила об этом сотруднице заведения. Однако перед ней никто не извинился. Также не предложили вернуть деньги и не попытались исправить ситуацию. Агентство направило запрос представителям компании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее жителям Ноябрьска попались роллы со скрепкой для степлера. Ямальцы купили роллы в суши-баре сети японской еды «Аригато».
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© Служба новостей «URA.RU»
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