Жительницам Ноябрьска попалось сырое мясо в чебуреке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницам ЯНАО в одном из заведений федеральной сети «ЧебурекМи» в Ноябрьске принесли заказ с сырым мясом. Об этом местные жительницы рассказали корреспондентам telegram-канала «Округ белых ночей».

«Мы с подругой заказали 2 чебурека: один с курицей и моцареллой, другой просто с моцареллой. В первом чебуреке оказалось сырое мясо», — уточнила собеседница. Девушка отметила, что сообщила об этом сотруднице заведения. Однако перед ней никто не извинился. Также не предложили вернуть деньги и не попытались исправить ситуацию.

Агентство направило запрос представителям компании. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее жителям Ноябрьска попались роллы со скрепкой для степлера. Ямальцы купили роллы в суши-баре сети японской еды «Аригато».