В Кургане закроют оживленный перекресток на улице Коли Мяготина

В Кургане на две недели планируют закрыть оживленный перекресток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после майских праздников для движения транспорта полностью закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге. Об этом URA.RU рассказали в АО «Водный Союз».

«Ориентировочно, ремонт на перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге будут проводиться в течение двух недель. Подрядчик и заказчик работ „Водный Союз“ сделают все возможное, чтобы оперативно открыть его для проезда», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей компании. Речь о закрытии оживленного перекрестка шла на совещании, в котором приняли участие руководство города, подрядчик и заказчик работ. В «Водном Союзе» добавили, что средний износ сетей на центральной улице города составляет 90%.

Ранее URA.RU писало, что на улице Коли Мяготина проводят масштабную замену сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Из-за этого участки улицы временно закрывают для движения транспорта. Ремонт планируют закончить этим летом.