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В Кургане закроют оживленный перекресток на улице Коли Мяготина

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
В Кургане на две недели планируют закрыть оживленный перекресток Фото:

В Кургане после майских праздников для движения транспорта полностью закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге. Об этом URA.RU рассказали в АО «Водный Союз».

«Ориентировочно, ремонт на перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге будут проводиться в течение двух недель. Подрядчик и заказчик работ „Водный Союз“ сделают все возможное, чтобы оперативно открыть его для проезда», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей компании. Речь о закрытии оживленного перекрестка шла на совещании, в котором приняли участие руководство города, подрядчик и заказчик работ. В «Водном Союзе» добавили, что средний износ сетей на центральной улице города составляет 90%.

Ранее URA.RU писало, что на улице Коли Мяготина проводят масштабную замену сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Из-за этого участки улицы временно закрывают для движения транспорта. Ремонт планируют закончить этим летом.

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В Кургане после майских праздников для движения транспорта полностью закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге. Об этом URA.RU рассказали в АО «Водный Союз». «Ориентировочно, ремонт на перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге будут проводиться в течение двух недель. Подрядчик и заказчик работ „Водный Союз“ сделают все возможное, чтобы оперативно открыть его для проезда», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей компании. Речь о закрытии оживленного перекрестка шла на совещании, в котором приняли участие руководство города, подрядчик и заказчик работ. В «Водном Союзе» добавили, что средний износ сетей на центральной улице города составляет 90%. Ранее URA.RU писало, что на улице Коли Мяготина проводят масштабную замену сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Из-за этого участки улицы временно закрывают для движения транспорта. Ремонт планируют закончить этим летом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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