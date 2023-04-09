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В Курганской области число пожаров выросло в разы по сравнению с прошлым годом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, лесной, тушение пожара
Курганские пожарные заявили о росте возгораний Фото:

На территории Кургана и области с начала года зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров в сравнении с показателями прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по Курганской области.

«С начала года в Зауралье зарегистрированы 93 ландшафтных пожара на площади 393 Га, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказали в ведомстве. Самыми пожароопасными местами в регионе назвали города Курган и Шадринск, а также Белозерский и Катайский округа.

Сотрудники МЧС установили восемь нарушителей противопожарного режима. Граждане сжигали солому и ветки, жгли мусор в бочках и работали инструментом вблизи сухостоя. Виновников привлекли к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить курганские власти на готовность к пожарам. Также региону предоставят пожарный вертолет МИ-8 для борьбы с возгораниями.

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На территории Кургана и области с начала года зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров в сравнении с показателями прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по Курганской области. «С начала года в Зауралье зарегистрированы 93 ландшафтных пожара на площади 393 Га, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказали в ведомстве. Самыми пожароопасными местами в регионе назвали города Курган и Шадринск, а также Белозерский и Катайский округа. Сотрудники МЧС установили восемь нарушителей противопожарного режима. Граждане сжигали солому и ветки, жгли мусор в бочках и работали инструментом вблизи сухостоя. Виновников привлекли к административной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить курганские власти на готовность к пожарам. Также региону предоставят пожарный вертолет МИ-8 для борьбы с возгораниями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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