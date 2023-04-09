Курганские пожарные заявили о росте возгораний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории Кургана и области с начала года зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров в сравнении с показателями прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по Курганской области.

«С начала года в Зауралье зарегистрированы 93 ландшафтных пожара на площади 393 Га, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказали в ведомстве. Самыми пожароопасными местами в регионе назвали города Курган и Шадринск, а также Белозерский и Катайский округа.

Сотрудники МЧС установили восемь нарушителей противопожарного режима. Граждане сжигали солому и ветки, жгли мусор в бочках и работали инструментом вблизи сухостоя. Виновников привлекли к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить курганские власти на готовность к пожарам. Также региону предоставят пожарный вертолет МИ-8 для борьбы с возгораниями.