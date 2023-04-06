МЧС России предоставит Кургану вертолет Ми-8 для борьбы с пожарами

В Курганскую область направят вертолет Ми-8 для тушения пожаров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганской области предоставят вертолет Ми-8 для борьбы с ландшафтными пожарами. Соответствующая договоренность достигнута с МЧС России. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона. Ранее о вертолете у ведомства просил глава региона Вадим Шумков.

«По инициативе губернатора Вадима Шумкова группировка сил и средств, которые используются для борьбы с ландшафтными пожарами, с 10 апреля будет усилена вертолетом Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Также планируется, что на дежурство в регионе заступит инженерная машина разграждения», — сообщил и. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков.

Ранее URA.RU писало, что весной прошлого года в Курганской области во время лесных пожаров работала авиация. В тушении пожаров участвовали более 700 человек и 140 единиц техники. Из авиации МЧС России были вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200. Также сообщалось, что губернатор Шумков с 5 апреля ввел на территории области особый режим.