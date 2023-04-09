09 апреля 2023
08 апреля 2023

Пермский парк развлечений продлил часы работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, парк горького, атракцион
Кататься на аттракционах теперь можно до позднего вечера Фото:

В Перми парк развлечений им. Горького перешел на летний режим работы. Теперь аттракционы ждут гостей до 23:00, рассказали в парке.

«Переходим на летний режим работы. Аттракционы в парке работают для вас еще дольше», — сообщается в соцсетях парка.

Вход в парк открыт теперь с 9:00 до 23:00. Детские аттракционы работают с 10:00 до 22:00, а молодежный сектор — с 11:00 до закрытия парка. Ранее URA.RU рассказывало, что на летний режим перешел пермский зоопарк, который теперь открыт до 21:00.

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В Перми парк развлечений им. Горького перешел на летний режим работы. Теперь аттракционы ждут гостей до 23:00, рассказали в парке. «Переходим на летний режим работы. Аттракционы в парке работают для вас еще дольше», — сообщается в соцсетях парка. Вход в парк открыт теперь с 9:00 до 23:00. Детские аттракционы работают с 10:00 до 22:00, а молодежный сектор — с 11:00 до закрытия парка. Ранее URA.RU рассказывало, что на летний режим перешел пермский зоопарк, который теперь открыт до 21:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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