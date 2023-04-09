Пермский парк развлечений продлил часы работы

10 апреля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Кататься на аттракционах теперь можно до позднего вечера Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми парк развлечений им. Горького перешел на летний режим работы. Теперь аттракционы ждут гостей до 23:00, рассказали в парке. «Переходим на летний режим работы. Аттракционы в парке работают для вас еще дольше», — сообщается в соцсетях парка. Вход в парк открыт теперь с 9:00 до 23:00. Детские аттракционы работают с 10:00 до 22:00, а молодежный сектор — с 11:00 до закрытия парка. Ранее URA.RU рассказывало, что на летний режим перешел пермский зоопарк, который теперь открыт до 21:00.

В Перми парк развлечений им. Горького перешел на летний режим работы. Теперь аттракционы ждут гостей до 23:00, рассказали в парке. «Переходим на летний режим работы. Аттракционы в парке работают для вас еще дольше», — сообщается в соцсетях парка. Вход в парк открыт теперь с 9:00 до 23:00. Детские аттракционы работают с 10:00 до 22:00, а молодежный сектор — с 11:00 до закрытия парка. Ранее URA.RU рассказывало, что на летний режим перешел пермский зоопарк, который теперь открыт до 21:00.