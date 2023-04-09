Бизнесмен из ЯНАО выиграл в лотерею более миллиона рублей

В ходе розыгрыша житель ЯНАО выиграл 1 176 471 рубль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен из ЯНАО Алексей Елин стал победителем «Русского лото». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», ямалец выиграл более миллиона рублей.

«На участие в государственных лотереях Алексея Елина вдохновил его дядя, который пару лет назад выиграл 250 тысяч рублей в лотерее, распространяемой „Столото“. Билет „Русского лото“ на 1481-й тираж Алексей купил в мобильном приложении „Столото“. В ходе розыгрыша житель Ямало-Ненецкого автономного округа выиграл 1 176 471 рубль», — говорится в сообщении.

Победитель из ЯНАО является предпринимателем. Мужчина занимается грузоперевозками. Выигранную сумму ямалец планирует потратить на ремонт квартиры. Также Елин с супругой мечтает посетить Мексику и Мальдивы.

Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска выиграл в лотерею 12 миллионов рублей. Он стал четвертым миллионером из этого города.