В Екатеринбурге экстренно закрыли метро

Упавшего на пути человека достают из-под состава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургское метро приостановило работу. На месте работает реанимация. Предположительно упавшего человека пытаются вытащить из-под состава. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В метро закрыли движении. Движение пока заблокировано. Никого не пускают. Около станции стоит скорая и реанимация. Предположительно, сейчас упавшего на пути человека достают из-под состава», — делятся читатели агентства.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице экстренно выводят людей из метро. Причиной стало падение человека на ж/д пути.