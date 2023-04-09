09 апреля 2023

В Екатеринбурге экстренно закрыли метро

© Служба новостей «URA.RU»
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В екатеринбургском метрополитене усилены меры безопасности. Екатеринбург, проверка документов, екатеринбургский метрополитен, площадь 1905года, метро
Упавшего на пути человека достают из-под состава Фото:

Екатеринбургское метро приостановило работу. На месте работает реанимация. Предположительно упавшего человека пытаются вытащить из-под состава. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В метро закрыли движении. Движение пока заблокировано. Никого не пускают. Около станции стоит скорая и реанимация. Предположительно, сейчас упавшего на пути человека достают из-под состава», — делятся читатели агентства.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице экстренно выводят людей из метро. Причиной стало падение человека на ж/д пути.

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Екатеринбургское метро приостановило работу. На месте работает реанимация. Предположительно упавшего человека пытаются вытащить из-под состава. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В метро закрыли движении. Движение пока заблокировано. Никого не пускают. Около станции стоит скорая и реанимация. Предположительно, сейчас упавшего на пути человека достают из-под состава», — делятся читатели агентства. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице экстренно выводят людей из метро. Причиной стало падение человека на ж/д пути.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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