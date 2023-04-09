09 апреля 2023

В Челябинской области самые большие деньги платят на предприятиях ОПК

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата на оборонных предприятиях Челябинской области выросла от 20% до 50% Фото:

В Челябинской области предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) занимают первое место по уровню заработной платы. О том, что это могло повлиять на трудовую миграцию, рассказал первый замначальника главного управления по труду и занятости населения области Александр Шегуров.

«С учетом роста заработной платы по всем предприятиям ОПК на 20-30%, а где-то и на 50%, трудоустройство идет очень хорошо. Кадровый спрос вырос в разы, планы очень большие и в этом году не закончатся», — сообщил Шегуров на пресс-конференции, проведенной холдингом «Гранада Пресс».

Он также уточнил, что вакансии ОПК занимают первое место среди влияющих на трудовую миграцию. Не только из-за условий труда, но и предоставления жилья или его компенсации. Притом «кадровый голод», из-за рекордно низкого уровня безработицы в 0,7%, все же оставляет потребность в инженерных и других технических специальностях.

Более 20 оборонных предприятий будет представлено на ярмарке вакансий 14 и 15 апреля в очном формате. Такое же число ОПК проведет собеседования в режиме онлайн. Шегуров отметил, что на предприятиях ждут специалистов из сфер услуг и торговли, в обучение которых большинство работодателей готовы вкладываться.

50-процентный рост зарплат на ОПК Челябинска спрогнозировали осенью 2022 года. Начальник главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов заявил, что возникнет гонка и борьба за кадры. Тогда он призвал брать на работу людей в возрасте от 50 лет, чтобы утолить кадровый голод.

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В Челябинской области предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) занимают первое место по уровню заработной платы. О том, что это могло повлиять на трудовую миграцию, рассказал первый замначальника главного управления по труду и занятости населения области Александр Шегуров. «С учетом роста заработной платы по всем предприятиям ОПК на 20-30%, а где-то и на 50%, трудоустройство идет очень хорошо. Кадровый спрос вырос в разы, планы очень большие и в этом году не закончатся», — сообщил Шегуров на пресс-конференции, проведенной холдингом «Гранада Пресс». Он также уточнил, что вакансии ОПК занимают первое место среди влияющих на трудовую миграцию. Не только из-за условий труда, но и предоставления жилья или его компенсации. Притом «кадровый голод», из-за рекордно низкого уровня безработицы в 0,7%, все же оставляет потребность в инженерных и других технических специальностях. Более 20 оборонных предприятий будет представлено на ярмарке вакансий 14 и 15 апреля в очном формате. Такое же число ОПК проведет собеседования в режиме онлайн. Шегуров отметил, что на предприятиях ждут специалистов из сфер услуг и торговли, в обучение которых большинство работодателей готовы вкладываться. 50-процентный рост зарплат на ОПК Челябинска спрогнозировали осенью 2022 года. Начальник главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов заявил, что возникнет гонка и борьба за кадры. Тогда он призвал брать на работу людей в возрасте от 50 лет, чтобы утолить кадровый голод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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