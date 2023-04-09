Зарезавший челябинского подростка оказался выходцем из Средней Азии

Подозреваемый в убийстве ранее в поле зрения полиции не попадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанный по подозрению в убийстве 17-летнего подростка 20-летний житель Челябинска является гражданином РФ, в регион он приехал с родителями из Средней Азии. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с участниками конфликта.

«Межнациональный конфликт не установлен. Хотя убитый и подозреваемый действительно конфликтовали. Погибший воспитывался в благополучной семье, подозреваемый в поле зрения полиции не попадал», — рассказал источник.

Трагедии предшествовала ссора в компьютерном клубе при ТРК. «Космос». Кто-то с фейкового аккаунта начал оскорблять одного из участников клуба. Две группы молодых людей встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе разборок один из подростков получил два ножевых ранения.

В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причиной случившегося в ведомстве назвали бытовой конфликт.