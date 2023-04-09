Замдиректора «Горводоканала» Сургута восстановилась в должности и требует 6 млн рублей у предприятия

10 апреля 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Восстановившись, Арефьева сразу же ушла в отпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель директора «Горводоканала» Елена Арефьева, которая вместе с родственниками задолжала предприятию более семи миллионов рублей, через суд восстановилась на работу и требует возместить ей неполученную за время прогула зарплату и моральный ущерб в шесть миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Горводоканале». В 2021 году должность Арефьевой попала пол сокращение, и она написала заявление об увольнении по собственному желанию. А после обратилась в суд с требованием восстановить ее на работе. «По закону у сотрудника есть право на обращение в суд в течение 1 месяца после увольнения, если он считает, что оно проведено с нарушениями. Арефьева обратилась в суд с ходатайством о признании увольнения не законным спустя 8 месяцев после того, как своей рукой написала заявление о досрочном сокращении и получении всех выплат. Таким образом, нарушив все сроки по обращению в суды. Однако суд заявление Арефьевой принял, рассмотрел и вынес решение о восстановлении ее в должности заместителя директора по экономике и выплате зарплаты за время вынужденного прогула и морального вреда», — сообщили в пресс-службе предприятия. Не повлияло на решение суда присутствие в зале представителей Государственной инспекции по труду, которые сообщали, что увольнение Арефьевой было законным. Сейчас «Горводоканал» пытается оспорить вердикт. «Данное решение ГВК принял в том числе потому, что спустя всего два рабочих дня после восстановления Арефьева потребовала отпустить ее в оплачиваемый отпуск почти на три месяца со всеми причитающимися выплатами. При этом даже если апелляция отменит решение Разиной, вернуть сумму отпускных и выплаченной заработной платы ГВК не сможет. Таков закон», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что семья замдиректора «Горводоканала» Сургута лишила предприятие семи миллионов рублей. Елена Арефьева устроила на работу шестерых родственников, некоторым из них выдала займы, а после все уволились, оставив миллионные долги предприятию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель директора «Горводоканала» Елена Арефьева, которая вместе с родственниками задолжала предприятию более семи миллионов рублей, через суд восстановилась на работу и требует возместить ей неполученную за время прогула зарплату и моральный ущерб в шесть миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Горводоканале». В 2021 году должность Арефьевой попала пол сокращение, и она написала заявление об увольнении по собственному желанию. А после обратилась в суд с требованием восстановить ее на работе. «По закону у сотрудника есть право на обращение в суд в течение 1 месяца после увольнения, если он считает, что оно проведено с нарушениями. Арефьева обратилась в суд с ходатайством о признании увольнения не законным спустя 8 месяцев после того, как своей рукой написала заявление о досрочном сокращении и получении всех выплат. Таким образом, нарушив все сроки по обращению в суды. Однако суд заявление Арефьевой принял, рассмотрел и вынес решение о восстановлении ее в должности заместителя директора по экономике и выплате зарплаты за время вынужденного прогула и морального вреда», — сообщили в пресс-службе предприятия. Не повлияло на решение суда присутствие в зале представителей Государственной инспекции по труду, которые сообщали, что увольнение Арефьевой было законным. Сейчас «Горводоканал» пытается оспорить вердикт. «Данное решение ГВК принял в том числе потому, что спустя всего два рабочих дня после восстановления Арефьева потребовала отпустить ее в оплачиваемый отпуск почти на три месяца со всеми причитающимися выплатами. При этом даже если апелляция отменит решение Разиной, вернуть сумму отпускных и выплаченной заработной платы ГВК не сможет. Таков закон», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что семья замдиректора «Горводоканала» Сургута лишила предприятие семи миллионов рублей. Елена Арефьева устроила на работу шестерых родственников, некоторым из них выдала займы, а после все уволились, оставив миллионные долги предприятию.