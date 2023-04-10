В Госдуме призвали отменить парады 9 мая в некоторых регионах РФ

Депутат Госдумы Гурулев посчитал правильным отменить парады Победы в приграничных регионах РФ

11 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Решение об отмене парадов Победы принимают губернаторы, напомнил Андрей Гурулев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В тех регионах России, где возможны угрозы со стороны ВСУ, стоит отменить 9 мая парады Победы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Приказ о проведении парадов издает министр обороны РФ. Там определены те города, где они проходят. Шествия в честь Дня Победы проводятся решениями глав регионов. Там, где глава региона считает, что нецелесообразно проводить шествие, потому что небезопасно и есть те угрозы, которые могут, мягко скажем, навредить, то, наверное, это целесообразно. Делать это по всей России было бы глупо, но там, где есть угрозы, наверное, это сделать правильно», — подчеркнул Андрей Гурулев. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отмене парада Победы 9 мая из соображений безопасности. О проведении акции «Бессмертный полк» будет известно чуть позже. Такое решение было принято вслед за Белгородской областью. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, парад отменен, чтобы не провоцировать противника большим скоплением техники и военнослужащих в центре города.

В тех регионах России, где возможны угрозы со стороны ВСУ, стоит отменить 9 мая парады Победы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Приказ о проведении парадов издает министр обороны РФ. Там определены те города, где они проходят. Шествия в честь Дня Победы проводятся решениями глав регионов. Там, где глава региона считает, что нецелесообразно проводить шествие, потому что небезопасно и есть те угрозы, которые могут, мягко скажем, навредить, то, наверное, это целесообразно. Делать это по всей России было бы глупо, но там, где есть угрозы, наверное, это сделать правильно», — подчеркнул Андрей Гурулев. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отмене парада Победы 9 мая из соображений безопасности. О проведении акции «Бессмертный полк» будет известно чуть позже. Такое решение было принято вслед за Белгородской областью. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, парад отменен, чтобы не провоцировать противника большим скоплением техники и военнослужащих в центре города.