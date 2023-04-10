Курганские депутаты возмутились сокращением бюджета на социалку и здравоохранение

Депутаты из «Справедливой России» не согласны с распределением городского бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские депутаты от партии «Справедливая Россия» не согласны с распределением бюджета на ближайшие два года и сокращением финансирования соцполитики и здравоохранения. Об этом URA.RU рассказал депутат Юрий Мартюшов.

«На дороги опять будут тратить по два миллиарда рублей за год, это в 100 раз больше, чем на социалку. Нас не слышат. Видимо власти считают, что у нас проблемы только с дорогами, а в другие сферы можно не особо вкладываться. Наша цель — добиться справедливого распределения бюджета», — поделился с URA.RU политик.

По информации из открытых источников (согласно решению гордумы «О бюджете города Кургана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»), расходы на соцполитику в 2024 году сократятся на 4% (219 млн в сравнении с 226 млн в 2023 году) и на 28% на здравоохранение — минус 800 тысяч рублей. При этом финансирование дорожного хозяйства увеличится почти на 200 млн до 2,7 млрд рублей. Планируемый объем доходов на 2024 год составит 10,7 млрд рублей, а расходов 10,6 млрд.

Мартюшов отметил, что вместе с коллегами регулярно отправляет депутатские запросы и пытается решить проблему, но добиться результата пока не удалось. Вопрос о распределении бюджетных средств депутат планирует вынести на заседание финансовой комиссии гордумы.

Ранее URA.RU писало, что депутат Иван Камшилов рассказал, почему жители реже жалуются на дороги. По его мнению люди перестали надеяться на то, что власть решит проблемы.