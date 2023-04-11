Военный эксперт Дандыкин: Запад хочет сделать Балтийское море «натовским»

12 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Российский флот имеет сплав в Балтийское море в Калининграде Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО После вступления Швеции в Североатлантический альянс Запад превратит Балтийское море в «натовское» Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «С учетом Швеции, которая рано или поздно тоже станет натовским государством, они хотят Балтийское море превратить в „натовское“. Это чтобы перекрыть выход нашим кораблям. У нас же есть сплав в Калининграде. Хотя они уже вели себя по отношению к НАТО как партнеры, в учениях принимали участие, особенно Швеция», — сказал Василий Дандыкин. Собеседник агентства подчеркнул, что альянс получит две сильные армии в свои ряды. «Как бы ни говорили, НАТО получила две боеспособные армии, особенно шведскую, которые значительно превосходят по потенциалу армии таких государств, как Эстония, Литва, Латвия и некоторых государств Западной Европы», — объяснил военный эксперт. При этом после вступления Финляндии в НАТО появилась угроза и для Северного флота ВМФ РФ, отметил Дандыкин. «Что касается Северного флота, то там достаточно надежная противовоздушная оборона. Я думаю, что они выполнят свою задачу по назначению. Хотя натовцы тоже постараются, особенно в Балтике, использовать финские порты, включая и США. Это очевидно, потому что там, где есть окно у американцев, они и появляются. Исходя из этого будут делаться выводы. Это достаточно неприятно», — заключил ветеран боевых действий. Ранее Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом альянса. В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал договор о присоединении. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После вступления Швеции в Североатлантический альянс Запад превратит Балтийское море в «натовское» Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «С учетом Швеции, которая рано или поздно тоже станет натовским государством, они хотят Балтийское море превратить в „натовское“. Это чтобы перекрыть выход нашим кораблям. У нас же есть сплав в Калининграде. Хотя они уже вели себя по отношению к НАТО как партнеры, в учениях принимали участие, особенно Швеция», — сказал Василий Дандыкин. Собеседник агентства подчеркнул, что альянс получит две сильные армии в свои ряды. «Как бы ни говорили, НАТО получила две боеспособные армии, особенно шведскую, которые значительно превосходят по потенциалу армии таких государств, как Эстония, Литва, Латвия и некоторых государств Западной Европы», — объяснил военный эксперт. При этом после вступления Финляндии в НАТО появилась угроза и для Северного флота ВМФ РФ, отметил Дандыкин. «Что касается Северного флота, то там достаточно надежная противовоздушная оборона. Я думаю, что они выполнят свою задачу по назначению. Хотя натовцы тоже постараются, особенно в Балтике, использовать финские порты, включая и США. Это очевидно, потому что там, где есть окно у американцев, они и появляются. Исходя из этого будут делаться выводы. Это достаточно неприятно», — заключил ветеран боевых действий. Ранее Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом альянса. В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал договор о присоединении. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля.