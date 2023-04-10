Министр обороны Украины рассказал, как чуть не попал в плен

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что в начале СВО мог попасть в плен в Гостомеле
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, резников алексей, stock
Алексей Резников заявил, что мог попасть в плен, если бы поехал в Гостомель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников мог попасть в плен к российским войскам в самом начале спецоперации, если бы отправился в защищенный командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины, находящийся в Гостомеле Киевской области. Об этом рассказал сам глава Минобороны Резников.

«Теоретически, если бы мы переместились в Гостомель хотя бы за день-два, то я и половина министерства были бы в плену», — передает слова Резникова издание «Украинская правда». Глава Минобороны добавил, что затем было принято решение расселить сотрудников министерства во множестве зданий в Киеве.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В первые дни СВО Гостомель был взят российскими войсками. В поселке был найден ЗКП Минобороны Украины, в котором отсутствовали какие-либо сотрудники министерства.

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Министр обороны Украины Алексей Резников мог попасть в плен к российским войскам в самом начале спецоперации, если бы отправился в защищенный командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины, находящийся в Гостомеле Киевской области. Об этом рассказал сам глава Минобороны Резников. «Теоретически, если бы мы переместились в Гостомель хотя бы за день-два, то я и половина министерства были бы в плену», — передает слова Резникова издание «Украинская правда». Глава Минобороны добавил, что затем было принято решение расселить сотрудников министерства во множестве зданий в Киеве. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В первые дни СВО Гостомель был взят российскими войсками. В поселке был найден ЗКП Минобороны Украины, в котором отсутствовали какие-либо сотрудники министерства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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