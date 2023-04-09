В Перми обострился конфликт между губернатором и мэром

Конфликт между Демкиным (слева) и Махониным (справа) длится с осени 2021 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Противостояние между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и мэром Перми Алексеем Демкиным зашло в острую фазу. Инсайдеры в политэлитах рассказывают, что краевые власти намерены активно противодействовать главе города и его команде.

«Дана команда по линии края — „прессовать“ Демкина по всем фронтам», — отметил источник. Он привел в пример запрет от Махонина на стройку элитного дома возле школы №94, которую ведет принадлежащий семье мэра завод ПЗСП. Решением главы региона от 5 апреля участок отнесли к зоне образовательных учреждений. При этом ПЗСП, получивший разрешение на строительство в конце 2022 года, уже начал продавать квартиры.

На прошлой неделе ПЗСП пригрозили из УФАС за незаконное завышение цен на газобетонные блоки. Дмитрий Махонин является выходцем из структур ФАС. Инсайдеры прогнозируют, что в ближайшее время последует ответ от Демкина.

URA.RU направило запросы в пресс-службу губернатора и мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен. Конфликт между губернатором и мэром длится с осени 2021 года.