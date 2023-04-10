Пермская ОПГ получила больше 10 лет колонии за изготовление наркотиков

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Осужденные будут отбывать наказание в колонии строго режима Фото:

Группа наркоизготовителей из Нытвенского круга Пермского края получила реальные сроки за производство и продажу запрещенных веществ. Два участника преступной группировки получили по 12 и 11 лет лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Судом установлено, что мужчины занимались производством наркотических средств на территории одного из населенных пунктов Нытвенского округа. Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок 12 и 11 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте. Дилеров осудили по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой) и ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков в особо крупном размере).

Также осужденные должны заплатить штрафы размером в 300 и 250 тысяч рублей. Приговор пока в законную силу не вступил. Ранее URA.RU рассказывало семейной паре, которая устроила у себя дома наркопритон. Пермяки сдавали наркопотребителям жилье за деньги и запрещенные вещества.

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Группа наркоизготовителей из Нытвенского круга Пермского края получила реальные сроки за производство и продажу запрещенных веществ. Два участника преступной группировки получили по 12 и 11 лет лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Судом установлено, что мужчины занимались производством наркотических средств на территории одного из населенных пунктов Нытвенского округа. Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок 12 и 11 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте. Дилеров осудили по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой) и ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков в особо крупном размере). Также осужденные должны заплатить штрафы размером в 300 и 250 тысяч рублей. Приговор пока в законную силу не вступил. Ранее URA.RU рассказывало семейной паре, которая устроила у себя дома наркопритон. Пермяки сдавали наркопотребителям жилье за деньги и запрещенные вещества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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