Жителям ЯНАО принесли чебуреки с сырым мясом из-за неисправного оборудования

Мясо в чебуреках не прожарилось из-за неисправности фритюра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель заведения федеральной сети «ЧебурекМи» в Ноябрьске (ЯНАО) объяснился за сырое мясо и пластик, которые попались гостям в заказах. Как рассказал корреспондентам telegram-канала «Округ белых ночей» Роман, это случилось из-за неисправного оборудования.

«В обоих этих случаях несомненно наша вина. В первом случае измельчитель лука подвел (откололся кусочек пластика, измельчитель был сдан как бракованный обратно в магазин). Во втором случае отключился защитный автомат на фритюре поэтому понизилась температура», — объяснил собеседник.

Представитель сети предложил компенсировать инцидент возместив полную стоимость заказа. Также клиентам предложили 100% скидку на три любые позиции заведения.

Ранее сообщалось, что жительницам Ноябрьска отдали чебуреки, в которых было сырое мясо. Перед клиентами не извинились и не заменили заказ.