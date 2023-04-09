09 апреля 2023
08 апреля 2023
07 апреля 2023

Представитель заведения федеральной сети в ЯНАО объяснился за сырое мясо в чебуреках

Жителям ЯНАО принесли чебуреки с сырым мясом из-за неисправного оборудования
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., фарш
Мясо в чебуреках не прожарилось из-за неисправности фритюра Фото:

Представитель заведения федеральной сети «ЧебурекМи» в Ноябрьске (ЯНАО) объяснился за сырое мясо и пластик, которые попались гостям в заказах. Как рассказал корреспондентам telegram-канала «Округ белых ночей» Роман, это случилось из-за неисправного оборудования.

«В обоих этих случаях несомненно наша вина. В первом случае измельчитель лука подвел (откололся кусочек пластика, измельчитель был сдан как бракованный обратно в магазин). Во втором случае отключился защитный автомат на фритюре поэтому понизилась температура», — объяснил собеседник.

Представитель сети предложил компенсировать инцидент возместив полную стоимость заказа. Также клиентам предложили 100% скидку на три любые позиции заведения.

Ранее сообщалось, что жительницам Ноябрьска отдали чебуреки, в которых было сырое мясо. Перед клиентами не извинились и не заменили заказ.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Представитель заведения федеральной сети «ЧебурекМи» в Ноябрьске (ЯНАО) объяснился за сырое мясо и пластик, которые попались гостям в заказах. Как рассказал корреспондентам telegram-канала «Округ белых ночей» Роман, это случилось из-за неисправного оборудования. «В обоих этих случаях несомненно наша вина. В первом случае измельчитель лука подвел (откололся кусочек пластика, измельчитель был сдан как бракованный обратно в магазин). Во втором случае отключился защитный автомат на фритюре поэтому понизилась температура», — объяснил собеседник. Представитель сети предложил компенсировать инцидент возместив полную стоимость заказа. Также клиентам предложили 100% скидку на три любые позиции заведения. Ранее сообщалось, что жительницам Ноябрьска отдали чебуреки, в которых было сырое мясо. Перед клиентами не извинились и не заменили заказ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...