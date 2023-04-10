В Свердловской области введен особый режим в 7 муниципалитетах

На территории Свердловской области введен особый противопожарный режим в 7 муниципалитетах. На период действия особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, ограничивается посещение лесов и природных парков населением. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«Также стоит учитывать, что из-за сложившихся климатических условий в регионе ухудшается лесопожарная обстановка и увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с переходом огня на населенные пункты. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — сказано в сообщении telegram-канала «МЧС Свердловск».
Особый противопожарный режим установлен в следующих муниципалитетах:
- Екатеринбург;
- Нижний Тагил;
- Махневское муниципальное образование;
- Березовский городской округ (в лесах);
- Камышловский городской округ;
- Камышловский муниципальный район;
- Полевской городской округ.
Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев дал важную установку из-за разбушевавшихся лесных пожаров в УрФО. В четырех регионах УрФО действует особый противопожарный режим.
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