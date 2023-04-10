В Свердловской области введен особый режим в 7 муниципалитетах

Лесопожарная обстановка увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

На территории Свердловской области введен особый противопожарный режим в 7 муниципалитетах. На период действия особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, ограничивается посещение лесов и природных парков населением. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Также стоит учитывать, что из-за сложившихся климатических условий в регионе ухудшается лесопожарная обстановка и увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с переходом огня на населенные пункты. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — сказано в сообщении telegram-канала «МЧС Свердловск».

Особый противопожарный режим установлен в следующих муниципалитетах:

Екатеринбург;

Нижний Тагил;

Махневское муниципальное образование;

Березовский городской округ (в лесах);

Камышловский городской округ;

Камышловский муниципальный район;

Полевской городской округ.

Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев дал важную установку из-за разбушевавшихся лесных пожаров в УрФО. В четырех регионах УрФО действует особый противопожарный режим.