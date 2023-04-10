В Свердловской области введен особый режим в 7 муниципалитетах

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Лесопожарная обстановка увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций Фото:

На территории Свердловской области введен особый противопожарный режим в 7 муниципалитетах. На период действия особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, ограничивается посещение лесов и природных парков населением. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Также стоит учитывать, что из-за сложившихся климатических условий в регионе ухудшается лесопожарная обстановка и увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с переходом огня на населенные пункты. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — сказано в сообщении telegram-канала «МЧС Свердловск».

Особый противопожарный режим установлен в следующих муниципалитетах:

  • Екатеринбург;
  • Нижний Тагил;
  • Махневское муниципальное образование;
  • Березовский городской округ (в лесах);
  • Камышловский городской округ;
  • Камышловский муниципальный район;
  • Полевской городской округ.

Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев дал важную установку из-за разбушевавшихся лесных пожаров в УрФО. В четырех регионах УрФО действует особый противопожарный режим.

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На территории Свердловской области введен особый противопожарный режим в 7 муниципалитетах. На период действия особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, ограничивается посещение лесов и природных парков населением. Об этом сообщает региональное управление МЧС. «Также стоит учитывать, что из-за сложившихся климатических условий в регионе ухудшается лесопожарная обстановка и увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с переходом огня на населенные пункты. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — сказано в сообщении telegram-канала «МЧС Свердловск». Особый противопожарный режим установлен в следующих муниципалитетах: Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев дал важную установку из-за разбушевавшихся лесных пожаров в УрФО. В четырех регионах УрФО действует особый противопожарный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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