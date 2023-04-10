Пушилин заявил о взятии большей части Бахмута

Российские подразделения взяли большую часть Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Более 75% Артемовска находятся под контролем российских подразделений», — передает слова Пушилина РИА Новости. Также он сообщил, что в западной части города идут ожесточенные бои. Пушилин отметил, что еще пока рано говорить о полном освобождении Артемовска. Кроме того, российские войска сильно продвинулись в районе Авдеевки.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл, какую пользу получит Россия от контроля над Артемовском, передает RT. Он пояснил, что контроль над городом позволит ВС России наносить удары в северном и западном направлении.
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