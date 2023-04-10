Пушилин заявил о взятии большей части Бахмута

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, подготовка военных
Российские силы контролируют более 75% Артемовска (Бахмута), заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские подразделения взяли большую часть Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Более 75% Артемовска находятся под контролем российских подразделений», — передает слова Пушилина РИА Новости. Также он сообщил, что в западной части города идут ожесточенные бои. Пушилин отметил, что еще пока рано говорить о полном освобождении Артемовска. Кроме того, российские войска сильно продвинулись в районе Авдеевки.

Экс-советник главы Пентагона раскрыл, какую пользу получит Россия от контроля над Артемовском, передает RT. Он пояснил, что контроль над городом позволит ВС России наносить удары в северном и западном направлении.

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Российские подразделения взяли большую часть Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Более 75% Артемовска находятся под контролем российских подразделений», — передает слова Пушилина РИА Новости. Также он сообщил, что в западной части города идут ожесточенные бои. Пушилин отметил, что еще пока рано говорить о полном освобождении Артемовска. Кроме того, российские войска сильно продвинулись в районе Авдеевки. Экс-советник главы Пентагона раскрыл, какую пользу получит Россия от контроля над Артемовском, передает RT. Он пояснил, что контроль над городом позволит ВС России наносить удары в северном и западном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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