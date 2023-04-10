Пушилин заявил о взятии большей части Бахмута

10 апреля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Российские силы контролируют более 75% Артемовска (Бахмута), заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские подразделения взяли большую часть Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Более 75% Артемовска находятся под контролем российских подразделений», — передает слова Пушилина РИА Новости. Также он сообщил, что в западной части города идут ожесточенные бои. Пушилин отметил, что еще пока рано говорить о полном освобождении Артемовска. Кроме того, российские войска сильно продвинулись в районе Авдеевки. Экс-советник главы Пентагона раскрыл, какую пользу получит Россия от контроля над Артемовском, передает RT. Он пояснил, что контроль над городом позволит ВС России наносить удары в северном и западном направлении.

Российские подразделения взяли большую часть Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Более 75% Артемовска находятся под контролем российских подразделений», — передает слова Пушилина РИА Новости. Также он сообщил, что в западной части города идут ожесточенные бои. Пушилин отметил, что еще пока рано говорить о полном освобождении Артемовска. Кроме того, российские войска сильно продвинулись в районе Авдеевки. Экс-советник главы Пентагона раскрыл, какую пользу получит Россия от контроля над Артемовском, передает RT. Он пояснил, что контроль над городом позволит ВС России наносить удары в северном и западном направлении.