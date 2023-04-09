В Тюмени резко выросла стоимость шиномонтажа

В Тюмени начался ажиотаж в шиномонтажных мастерских Фото: Анна Майорова © URA.RU

На фоне повышенного спроса в Тюмени резко выросла стоимость услуг шиномонтажных мастерских. Об этом URA.RU рассказали местные автолюбители.

«Как только потеплело, решил „переобуть“ свой автомобиль. Обычно отдавал за это 1200 — 1300 рублей: в зависимости от того, нужно ли дошиповывать колеса. Начал интересовать ценами. И почти везде говорят, что стоимость составит не менее двух тысяч рублей. Объясняют это тем, что очень высокий спрос на услуги», — сообщил агентству один из тюменских автолюбителей.

Другой тюменец рассказал о том, что на шиномонтаж в Тюмени выстраиваются огромные очереди. «Услуги по шиномонтажу уже сейчас почти везде оказывают по записи. Видимо, как только потеплело, все решили „переобуться“. В некоторых мастерских ждать своей очереди придется несколько дней», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали продавать места в очередях на станции технического обслуживания, где оказывают услуги по шиномонтажу. Стоимость «услуги» продавцы оценили в 500 рублей.