Тюменцы придумали, как заработать на очередях в шиномонтажки

14 апреля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюмени начали торговать местами в очередях на СТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени начали торговать местами в очередях на станции технического обслуживания, где оказывают услуги по шиномонтажу автомобилей. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию URA.RU. По их словам, стоимость «услуги» составляет от 300 до 500 рублей. «Сейчас попасть на шиномонтажку, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю, практически нереально: почти все СТО работают по предварительной записи. Там, где обслуживают по живой очереди, появились дельцы, которые сначала занимают место, а потом пытаются его продать тем, кто находится в „хвосте“ очереди. Просят за это от 300 рублей», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой тюменец рассказал об аналогичной ситуации. «Я „переобувался“ на небольшой СТО в заречной части города. В очереди простоял около трех часов. Ко мне несколько раз подходили парни, предлагали поменяться местами за 500 рублей, но я отказался. „Соседи“ по очереди — тоже: никто на это не согласился. В итоге эти ребята уехали ни с чем», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU. В адрес крупнейших станций технического обслуживания автомобилей Тюмени направлены запросы. Ответы на них ожидаются. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени начали торговать местами в очередях на станции технического обслуживания, где оказывают услуги по шиномонтажу автомобилей. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию URA.RU. По их словам, стоимость «услуги» составляет от 300 до 500 рублей. «Сейчас попасть на шиномонтажку, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю, практически нереально: почти все СТО работают по предварительной записи. Там, где обслуживают по живой очереди, появились дельцы, которые сначала занимают место, а потом пытаются его продать тем, кто находится в „хвосте“ очереди. Просят за это от 300 рублей», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой тюменец рассказал об аналогичной ситуации. «Я „переобувался“ на небольшой СТО в заречной части города. В очереди простоял около трех часов. Ко мне несколько раз подходили парни, предлагали поменяться местами за 500 рублей, но я отказался. „Соседи“ по очереди — тоже: никто на это не согласился. В итоге эти ребята уехали ни с чем», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU. В адрес крупнейших станций технического обслуживания автомобилей Тюмени направлены запросы. Ответы на них ожидаются.