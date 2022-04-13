13 апреля 2022
12 апреля 2022

Тюменцы придумали, как заработать на очередях в шиномонтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа в автомобильной мастерской. Екатеринбург, шиномонтаж, ауди, audi, гараж, обслуживание авто, автомастерская, обслуживание автомобиля, автомобильная мастерская, шиномонтажка
В Тюмени начали торговать местами в очередях на СТО Фото:

В Тюмени начали торговать местами в очередях на станции технического обслуживания, где оказывают услуги по шиномонтажу автомобилей. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию URA.RU. По их словам, стоимость «услуги» составляет от 300 до 500 рублей.

«Сейчас попасть на шиномонтажку, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю, практически нереально: почти все СТО работают по предварительной записи. Там, где обслуживают по живой очереди, появились дельцы, которые сначала занимают место, а потом пытаются его продать тем, кто находится в „хвосте“ очереди. Просят за это от 300 рублей», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой тюменец рассказал об аналогичной ситуации. «Я „переобувался“ на небольшой СТО в заречной части города. В очереди простоял около трех часов. Ко мне несколько раз подходили парни, предлагали поменяться местами за 500 рублей, но я отказался. „Соседи“ по очереди — тоже: никто на это не согласился. В итоге эти ребята уехали ни с чем», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU.

В адрес крупнейших станций технического обслуживания автомобилей Тюмени направлены запросы. Ответы на них ожидаются.

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В Тюмени начали торговать местами в очередях на станции технического обслуживания, где оказывают услуги по шиномонтажу автомобилей. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию URA.RU. По их словам, стоимость «услуги» составляет от 300 до 500 рублей. «Сейчас попасть на шиномонтажку, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю, практически нереально: почти все СТО работают по предварительной записи. Там, где обслуживают по живой очереди, появились дельцы, которые сначала занимают место, а потом пытаются его продать тем, кто находится в „хвосте“ очереди. Просят за это от 300 рублей», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой тюменец рассказал об аналогичной ситуации. «Я „переобувался“ на небольшой СТО в заречной части города. В очереди простоял около трех часов. Ко мне несколько раз подходили парни, предлагали поменяться местами за 500 рублей, но я отказался. „Соседи“ по очереди — тоже: никто на это не согласился. В итоге эти ребята уехали ни с чем», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU. В адрес крупнейших станций технического обслуживания автомобилей Тюмени направлены запросы. Ответы на них ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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