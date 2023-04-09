В Кургане новая служба санавиации совершила десятки вылетов

Национальная служба санитарной авиации работает в Курганской области со 2 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области новая служба санитарной авиации за месяц работы совершила 30 вылетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.

«Авиакомпания АО „Национальная служба санитарной авиации“ совершила в Курганской области 30 вылетов. Эвакуировано 27 пациентов, в том числе 5 детей, из которых трое детей в возрасте до года. Контракт на 2023 год с компанией АО „НССА“ заключен 2 марта 2023 года. Работа техники и специалистов организована должным образом», — говорится в ответе ведомства на запрос URA.RU.

В депздраве уточнили, что большинство пациентов было эвакуировали в областные медицинские учреждения. Некоторые эвакуированные пациенты в возрасте до 85 лет.

URA.RU писало, что в Курганской области на рынок санавиации вышла компания АО «Русские вертолетные системы». Цена контракта чуть больше 85 млн рублей. Ранее регион несколько лет обслуживала ООО «Русские вертолетные системы» (РВС), но в конце 2022 году несколько аукционов не состоялось из-за невыгодных условий контракта. РВС предложила властям снизить количество летных часов, тем самым увеличить стоимость одного летного часа.