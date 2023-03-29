В ХМАО запустили сайт для желающих служить по контракту

Записаться могут все желающие от 18 до 60 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО начал работать новый сайт для желающих отправиться служить по контракту. На новый портал журналисты URA.RU обратили внимание после того, как его начали рекламировать в telegram-канале властей Югорска.

«В Югре запустили новый сайт voin86.ru о службе в рядах Вооруженных сил РФ. На нем можно подать заявку для прохождения контрактной службы или записаться на встречу со специалистом. Также на сайте есть перечень федеральных и региональных льгот, гарантии для контрактников и их семей, комплект документов, необходимых для прохождения службы», — говорится в посте.

На сайте будущим военнослужащим обещают единоразовую выплату в размере 195 тысяч рублей при заключении контракта на полгода. А жителям ХМАО положено еще 500 тысяч от правительства округа. Ежемесячную зарплату обещают не ниже 195 тысяч в месяц. «Министерство обороны и государство обеспечивают контрактника на весь период службы высоким денежным довольствием, одеждой, едой, лечением и обучают новой профессии. О семье контрактника, участвующего в СВО, заботятся на местах. Большой бонус — набор льгот для таких военнослужащих. Такая мощная поддержка есть только в нашей стране, а в Югре ее усилили местными льготами», — сообщил сотрудник пункта отбора на военную службу по контракту Роман Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что мэры из ХМАО получили задачу по вербовке контрактников. На окружном совете по развитию местного самоуправления власти ХМАО сообщили, что набор контрактников в ходе грядущей апрельской кампании — задача глав муниципалитетов.