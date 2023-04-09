Шадринцы пожаловались, что место детского отделения заняла бухгалтерия

Детское отделение в ЦРБ Шадринска разместили не там, где планировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске круглосуточный детский стационар разместили в проходном отделении ЦРБ. При этом помещение, которое ремонтировали под детский стационар, было отдано под администрацию больницы, рассказал URA.RU источник, близкий к сфере здравоохранения. Это возмутило некоторых горожан.

«Детский стационар разместили на втором этаже ЦРБ в проходном отделении, куда могут пройти пациенты с урологии и терапии. А третий этаж другого корпуса больницы, где изначально планировали разметить детское отделение, почему-то отдали под администрацию и бухгалтеров. Там и ремонт выполнен такой, какой требуется для больничных палат», — сообщил источник.

По словам источника, ремонт в ЦРБ не закончен. Детское отделение начало работать на прошлой неделе.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что детское отделение в Шадринской ЦРБ размещено на втором этаже, имеется отдельный вход. «В больнице активно продолжаются ремонтные работы, по завершению которых отделение будет перемещено в другое помещение. Отметим, что условия нахождения детей являются безопасными и не противоречат требованиям законодательства», — говорится в ответе депздрава. Сколько мест в детском стационаре ЦРБ имеется и количество персонала, в ведомстве не уточнили.

Ранее URA.RU писало, что в январе 2023 года шадринцы испугались закрытия круглосуточного стационара в детской поликлинике. В депздраве тогда ответили URA.RU, что стационар переведут из детской больницы в Шадринскую ЦРБ после окончания ремонтных работ. Переезд отделения решили провести для создания более комфортных условий для детей.