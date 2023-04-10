Пермскому депутату вынесли предупреждение из-за декларации по доходам

Комиссия по контролю за доходами заксобрания Пермского края вынесла предупреждение депутату Илье Лисняку
© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, куликова вероника, лисняк илья
Сам Лисняк заявил, что не нарушал порядка подачи декларации Фото:

Комиссия по контролю за достоверностью доходов заксобрания Пермского края вынесла предупреждение депутату Илье Лисняку. По информации СМИ, это связано с тем, что депутат не предоставил сведений о займе на сумму 500 тысяч рублей в 2021 году.

«Комиссия краевого заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера вынесла предупреждение депутату от партии „Справедливая Россия — За правду“ Илье Лисняку», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. Комиссия рекомендовала парламентарию предоставить полные доходы до 30 апреля.

Как сообщил сам депутат изданию, он знаком с решением комиссии. Он считает, что порядка подачи декларации не нарушал, что зафиксировано протоколами и решением суда. Также Лисняк отметил, что решение могло быть принято под давлением региональных чиновников. Проверку в отношении парламентария начали еще в конце 2022 года. Тогда депутат заявлял, что скрывать ему нечего.

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Комиссия по контролю за достоверностью доходов заксобрания Пермского края вынесла предупреждение депутату Илье Лисняку. По информации СМИ, это связано с тем, что депутат не предоставил сведений о займе на сумму 500 тысяч рублей в 2021 году. «Комиссия краевого заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера вынесла предупреждение депутату от партии „Справедливая Россия — За правду“ Илье Лисняку», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. Комиссия рекомендовала парламентарию предоставить полные доходы до 30 апреля. Как сообщил сам депутат изданию, он знаком с решением комиссии. Он считает, что порядка подачи декларации не нарушал, что зафиксировано протоколами и решением суда. Также Лисняк отметил, что решение могло быть принято под давлением региональных чиновников. Проверку в отношении парламентария начали еще в конце 2022 года. Тогда депутат заявлял, что скрывать ему нечего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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