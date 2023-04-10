Пермскому депутату вынесли предупреждение из-за декларации по доходам

Комиссия по контролю за доходами заксобрания Пермского края вынесла предупреждение депутату Илье Лисняку

Сам Лисняк заявил, что не нарушал порядка подачи декларации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Комиссия по контролю за достоверностью доходов заксобрания Пермского края вынесла предупреждение депутату Илье Лисняку. По информации СМИ, это связано с тем, что депутат не предоставил сведений о займе на сумму 500 тысяч рублей в 2021 году.

«Комиссия краевого заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера вынесла предупреждение депутату от партии „Справедливая Россия — За правду“ Илье Лисняку», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. Комиссия рекомендовала парламентарию предоставить полные доходы до 30 апреля.

Как сообщил сам депутат изданию, он знаком с решением комиссии. Он считает, что порядка подачи декларации не нарушал, что зафиксировано протоколами и решением суда. Также Лисняк отметил, что решение могло быть принято под давлением региональных чиновников. Проверку в отношении парламентария начали еще в конце 2022 года. Тогда депутат заявлял, что скрывать ему нечего.