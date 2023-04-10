Секретарь СНБО: Украина уже ведет контрнаступление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, stock
Украина ведет контрнаступление каждый день, заявил Алексей Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление каждый день. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, призвав не ждать конкретных дат.

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Мы не ждем волшебных дат, мы действуем спокойно, планомерно и последовательно», — заявил Данилов в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что конкретных дат ждать не стоит, а «информационная шумиха» не идет на пользу ВСУ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что западные союзники поддержат Киев в контрнаступлении, передает RT. Он пояснил, что наступление может начаться уже в ближайшие недели. Политолог Марат Баширов поделился мнением, что контрнаступление ВСУ выгодно для НАТО, передает телеканал 360. По мнению эксперта, украинская армия сейчас не готова к таким масштабным боевым действиям.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление каждый день. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, призвав не ждать конкретных дат. «Украинское контрнаступление происходит каждый день. Мы не ждем волшебных дат, мы действуем спокойно, планомерно и последовательно», — заявил Данилов в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что конкретных дат ждать не стоит, а «информационная шумиха» не идет на пользу ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что западные союзники поддержат Киев в контрнаступлении, передает RT. Он пояснил, что наступление может начаться уже в ближайшие недели. Политолог Марат Баширов поделился мнением, что контрнаступление ВСУ выгодно для НАТО, передает телеканал 360. По мнению эксперта, украинская армия сейчас не готова к таким масштабным боевым действиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...