Секретарь СНБО: Украина уже ведет контрнаступление

10 апреля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Украина ведет контрнаступление каждый день, заявил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление каждый день. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, призвав не ждать конкретных дат. «Украинское контрнаступление происходит каждый день. Мы не ждем волшебных дат, мы действуем спокойно, планомерно и последовательно», — заявил Данилов в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что конкретных дат ждать не стоит, а «информационная шумиха» не идет на пользу ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что западные союзники поддержат Киев в контрнаступлении, передает RT. Он пояснил, что наступление может начаться уже в ближайшие недели. Политолог Марат Баширов поделился мнением, что контрнаступление ВСУ выгодно для НАТО, передает телеканал 360. По мнению эксперта, украинская армия сейчас не готова к таким масштабным боевым действиям.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление каждый день. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, призвав не ждать конкретных дат. «Украинское контрнаступление происходит каждый день. Мы не ждем волшебных дат, мы действуем спокойно, планомерно и последовательно», — заявил Данилов в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что конкретных дат ждать не стоит, а «информационная шумиха» не идет на пользу ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что западные союзники поддержат Киев в контрнаступлении, передает RT. Он пояснил, что наступление может начаться уже в ближайшие недели. Политолог Марат Баширов поделился мнением, что контрнаступление ВСУ выгодно для НАТО, передает телеканал 360. По мнению эксперта, украинская армия сейчас не готова к таким масштабным боевым действиям.