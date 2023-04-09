09 апреля 2023

Власти Нижневартовска идут на сделку с «Газпромом», чтобы избежать коммунального коллапса

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Нижневартовска рассчитывает заключить с компанией концессионное соглашение Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) рассчитывает заключить концессионное соглашение с компанией «Газпром», чтобы заняться реконструкцией и строительством городских сетей газоснабжения, рассказали URA.RU в мэрии. Агентство сообщало, что износ газопроводов может привести муниципалитет к коммунальному коллапсу.

«Строительство и реконструкция сетей газоснабжения требует больших финансовых затрат, которые покрыть только за счет бюджета города не представляется возможным. В связи с этим администрацией города прорабатывается вопросы заключения концессионного соглашения и привлечения средств группы компаний „Газпром“», — сообщили журналисту агентства в городском департаменте ЖКХ.

При этом по информации источников агентства, сейчас ремонт трубопроводов проводят лишь точечно. Однако власти намерены исправить ситуацию. «Что касается плана работ с действующими арендаторами, в настоящее время прорабатывается вопрос о разработке плана капитальных вложений в рамках заключенных договоров аренды, что позволит не только выполнять текущее содержание, но и вкладывать деньги в развитие сети», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что газ в Нижневартовск поступает через один магистральный газопровод, а распределение топлива абонентам идет по двум веткам с разных сторон города. Сами внутригородские газовые линии не закольцованы, и при порыве, как минимум, половина городских объектов может остаться без топлива.

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) рассчитывает заключить концессионное соглашение с компанией «Газпром», чтобы заняться реконструкцией и строительством городских сетей газоснабжения, рассказали URA.RU в мэрии. Агентство сообщало, что износ газопроводов может привести муниципалитет к коммунальному коллапсу. «Строительство и реконструкция сетей газоснабжения требует больших финансовых затрат, которые покрыть только за счет бюджета города не представляется возможным. В связи с этим администрацией города прорабатывается вопросы заключения концессионного соглашения и привлечения средств группы компаний „Газпром“», — сообщили журналисту агентства в городском департаменте ЖКХ. При этом по информации источников агентства, сейчас ремонт трубопроводов проводят лишь точечно. Однако власти намерены исправить ситуацию. «Что касается плана работ с действующими арендаторами, в настоящее время прорабатывается вопрос о разработке плана капитальных вложений в рамках заключенных договоров аренды, что позволит не только выполнять текущее содержание, но и вкладывать деньги в развитие сети», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что газ в Нижневартовск поступает через один магистральный газопровод, а распределение топлива абонентам идет по двум веткам с разных сторон города. Сами внутригородские газовые линии не закольцованы, и при порыве, как минимум, половина городских объектов может остаться без топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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