Власти Нижневартовска идут на сделку с «Газпромом», чтобы избежать коммунального коллапса

Администрация Нижневартовска рассчитывает заключить с компанией концессионное соглашение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Нижневартовска (ХМАО) рассчитывает заключить концессионное соглашение с компанией «Газпром», чтобы заняться реконструкцией и строительством городских сетей газоснабжения, рассказали URA.RU в мэрии. Агентство сообщало, что износ газопроводов может привести муниципалитет к коммунальному коллапсу.

«Строительство и реконструкция сетей газоснабжения требует больших финансовых затрат, которые покрыть только за счет бюджета города не представляется возможным. В связи с этим администрацией города прорабатывается вопросы заключения концессионного соглашения и привлечения средств группы компаний „Газпром“», — сообщили журналисту агентства в городском департаменте ЖКХ.

При этом по информации источников агентства, сейчас ремонт трубопроводов проводят лишь точечно. Однако власти намерены исправить ситуацию. «Что касается плана работ с действующими арендаторами, в настоящее время прорабатывается вопрос о разработке плана капитальных вложений в рамках заключенных договоров аренды, что позволит не только выполнять текущее содержание, но и вкладывать деньги в развитие сети», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что газ в Нижневартовск поступает через один магистральный газопровод, а распределение топлива абонентам идет по двум веткам с разных сторон города. Сами внутригородские газовые линии не закольцованы, и при порыве, как минимум, половина городских объектов может остаться без топлива.