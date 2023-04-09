09 апреля 2023

Пленный солдат из ХМАО вернулся в Россию

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Украина. Обмен пленными
Пленного солдата из Ханты-Мансийска удалось обменять и вернуть в РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из ХМАО, пропавшего в январе в зоне СВО, удалось вернуть в Россию с Украины в рамках обмена пленными. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что ему оказывают медицинскую помощь в госпитале.

«В рамках последнего обмена пленными нам удалось вернуть в Россию солдата из Югры. Это житель Ханты-Мансийска, поиски которого продолжались с января. Его состояние удовлетворительное, но требуется медицинская помощь. Ее оказывают в госпитале», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, югорчанин проходит реабилитацию в Подмосковье. Его удалось вернуть вместе с военнослужащими из Свердловской области. Это потребовало совместных усилий Минобороны, региональных уполномоченных, а также российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Российские правозащитники обращались в Международный Комитет Красного Креста и к украинскому омбудсмену. «После реабилитации пленный югорчанин отправится в отпуск домой, в Ханты-Мансийск», — добавила Стребкова.

Ранее URA.RU рассказывало подробности о поисках пленных из ХМАО. Одного из них удалось вернуть в рамках обмена.

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Военнослужащего из ХМАО, пропавшего в январе в зоне СВО, удалось вернуть в Россию с Украины в рамках обмена пленными. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что ему оказывают медицинскую помощь в госпитале. «В рамках последнего обмена пленными нам удалось вернуть в Россию солдата из Югры. Это житель Ханты-Мансийска, поиски которого продолжались с января. Его состояние удовлетворительное, но требуется медицинская помощь. Ее оказывают в госпитале», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, югорчанин проходит реабилитацию в Подмосковье. Его удалось вернуть вместе с военнослужащими из Свердловской области. Это потребовало совместных усилий Минобороны, региональных уполномоченных, а также российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Российские правозащитники обращались в Международный Комитет Красного Креста и к украинскому омбудсмену. «После реабилитации пленный югорчанин отправится в отпуск домой, в Ханты-Мансийск», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU рассказывало подробности о поисках пленных из ХМАО. Одного из них удалось вернуть в рамках обмена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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