Пленный солдат из ХМАО вернулся в Россию

Пленного солдата из Ханты-Мансийска удалось обменять и вернуть в РФ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из ХМАО, пропавшего в январе в зоне СВО, удалось вернуть в Россию с Украины в рамках обмена пленными. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что ему оказывают медицинскую помощь в госпитале.

«В рамках последнего обмена пленными нам удалось вернуть в Россию солдата из Югры. Это житель Ханты-Мансийска, поиски которого продолжались с января. Его состояние удовлетворительное, но требуется медицинская помощь. Ее оказывают в госпитале», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, югорчанин проходит реабилитацию в Подмосковье. Его удалось вернуть вместе с военнослужащими из Свердловской области. Это потребовало совместных усилий Минобороны, региональных уполномоченных, а также российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Российские правозащитники обращались в Международный Комитет Красного Креста и к украинскому омбудсмену. «После реабилитации пленный югорчанин отправится в отпуск домой, в Ханты-Мансийск», — добавила Стребкова.

Ранее URA.RU рассказывало подробности о поисках пленных из ХМАО. Одного из них удалось вернуть в рамках обмена.