Омбудсмен ХМАО раскрыла подробности возвращения пленных военнослужащих

Омбудсмен ХМАО: к возвращению пленных подключили международные организации

Поиски и попытки вернуть домой пленных россиян продолжаются Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова раскрыла подробности о процессе возвращения двух военнослужащих из ХМАО и одного свердловского солдата, попавших в плен на территории Украины в январе. Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова обратилась в Минобороны РФ, международные организации и к украинскому омбудсмену, чтобы те оказали содействие при обмене.

«Появились новые подробности о двух наших пленных югорчанах и военнослужащем из Свердловской области, которых пытаемся вернуть домой с января. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова обратилась в Минобороны РФ, международные организации и к украинскому омбудсмену, чтобы ускорить обмен», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, Москалькова также обратилась в «Международный комитет Красного креста» и попросила организацию проверить условия содержания пленных россиян.

Уполномоченные и Минобороны находятся на связи с родственниками солдат. «Мы неоднократно отправляли уточняющую информацию, которая позволила в итоге установить, где находятся наши ребята. Сейчас уточняем, в каком состоянии они содержатся в плену, соблюдаются ли условия Женевской конвеции от 12 августа 1949 года. Пытаемся вернуть пленных домой всеми силами», — добавила Стребкова.

По данным Стребковой, речь идет о военнослужащих из ХМАО, которые отправились на СВО из Барсово и Ханты-Мансийска. На сегодняшний день известно о девяти пленных югорчанах. Всех их пытаются вернуть домой как можно скорее.

Ранее URA.RU писало о возвращении домой свердловского солдата, который находился в украинском плену вместе с жителями Югры. По ходатайству Стребкововй его искали вместе с пленными югорчанами.