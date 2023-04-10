Вице-мэр Нижневартовска покинет ХМАО ради продолжения карьеры. Инсайд

11 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Ирине Воликовской придется покинуть ХМАО, чтобы продолжить карьеру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывшая вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Ирина Воликовская, ушедшая в отставку после череды скандалов в соцблоке, который она курировала, вынуждена будет уехать из региона для продолжения политической карьеры. Об этом URA.RU рассказал один из источников в администрации города. «Подчиненные Воликовской распустили слух, что она якобы получит должность замглавы Мегиона. Но ей не удастся занять какой-либо высокий пост после провалов с социальной политикой в Нижневартовске. Поэтому она намерена дождаться окончания учебного года и вместе с сыном уехать из Югры», — рассказал инсайдер. Воликовская не ответила на звонок корреспондента агентства. При этом, в пресс-службе мэрии Мегиона опровергли слух о ее назначении. «Эта информация никем не подтверждается», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало об отставке Воликовской. Она опубликовала пост на личной странице «Вконтакте», где поблагодарила свою команду за работу.

Бывшая вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Ирина Воликовская, ушедшая в отставку после череды скандалов в соцблоке, который она курировала, вынуждена будет уехать из региона для продолжения политической карьеры. Об этом URA.RU рассказал один из источников в администрации города. «Подчиненные Воликовской распустили слух, что она якобы получит должность замглавы Мегиона. Но ей не удастся занять какой-либо высокий пост после провалов с социальной политикой в Нижневартовске. Поэтому она намерена дождаться окончания учебного года и вместе с сыном уехать из Югры», — рассказал инсайдер. Воликовская не ответила на звонок корреспондента агентства. При этом, в пресс-службе мэрии Мегиона опровергли слух о ее назначении. «Эта информация никем не подтверждается», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало об отставке Воликовской. Она опубликовала пост на личной странице «Вконтакте», где поблагодарила свою команду за работу.